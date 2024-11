DOK SE LJUDI SMRZAVAJU NA MOSTU I PITAJU SE GDE SU MILA I DOROTEA: One sede u kafiću sa Dinkom Gluhonjićem (FOTO)

Misteriozni nestanak Mile i Dorotee, ali u kafiću...

Učesnici protesta za Šolakove medije su pričali kako su "Mila i Dorotea nestale".

Priča dobija potpuni obrt kada su "uhvaćene" tokom večeri sa Dinkom Gruhonjićem u kafiću. A za to vreme: naivci koje su one pozvale na "blokadu mosta do ponoći" se mrznu.

Autor: Aleksandra Aras