'VEĆ OD 1. DECEMBRA IDEMO SA POVEĆANJEM PENZIJA OD 10,9 ODSTO' Mali najavio i povećanje plata

Ministar finansija Siniša Mali komentarisao je danas najaktuelnija dešavanja u Srbiji i najavio dobre vesti za sve građane.

O tragediji u Novom Sadu

- Svi oni koji su odgovorni odgovaraće i u političkom, i u moralnom, i u profesionalnom smislu i to je veoma važno i samo molim građane Srbije da budemo svi na kraju krajeva strpljivi, da nadležni organi, tužilaštvo, policija, sudovi odrade svoj deo posla. Dakle, radi se o jednoj tragediji koja je uticala na sve nas i nije tu jednostavno ni reagovati, nije tu jednostavno ni reći kako se i šta osećate. Najveća bol kod tih porodica koje su izgubile svoje najbliže, moje iskreno saučešće svima njima i u mojoj ličnoj ime, u ime Vlade Republike Srbije. - rekao je.

Takođe je prokomentarisao i ostavku ministra Gorana Vesića.

- Ono što je ministar Vesić uradio je odgovoran potez ministra koji je bio nadležan, da kažem, za tu oblast, ali i na tome se neće stati. I to je jasno i predsednik sinoć rekao i predsednik Vlade takođe. Dakle, Vlada Republike Srbije, država Srbije će uraditi sve da se ovaj proces dovede do kraja zakonski kako jedna odgovorna država i radi. Ono s druge strane što takođe mogu da primetim je da samo skrenem pažnju građana Srbije na neki način na to šta su ovi ljudi iz opozicije uradili međuvremenu u Novom Sadu. Jednostavno, na kraju krajeva slike govore više od hiljadu reči. Dakle, od jednog skupa koji je trebao da bude komemorativni skup. Dakle, oni su napravili skup divljanja, uriniranja po gradskoj kući, gaženja, skrnavljenja Srpske zastave. Dakle, neka se sami upitaju i zapitaju da li je to pravi način na koji treba pokazati poštovanje.

Uticaj Nemačke na ekonomiju Srbije

Ministar Siniša Mali istakao je važnost ekonomskih prilika koje Srbija ima, posebno u svetlu niskog javnog duga u odnosu na BDP.

Naglasio je da su predstojeći izbori u Nemačkoj, koja je ključni trgovinski partner Srbije, potencijalno značajni za našu ekonomiju.

Mali je ukazao na to da, iako smo mala zemlja, svaki ekonomski poremećaj u Nemačkoj može uticati na nas.

On je takođe naglasio uspehe koje Srbija postiže uprkos globalnim ekonomskim krizama, ističući rast domaće potražnje, investicija i izvoza

Povećanje plata i penzija, koje su rasle iznad inflacije, doprinelo je jačanju kupovne moći građana.

Mali je ukazao na to da Srbija nastavlja sa velikim investicijama i infrastrukturnim projektima, što dodatno povećava atraktivnost zemlje za strane investitore.



O odnosima Srbije i SAD

-Imamo dobre odnose i preferencijalni status za izvoz pojedinih proizvoda i SAD, i u druge zemlje. Dakle, što se nas tiče, mi smo uvek otvoreni za sve one ideje, investicije... - rekao je Mali.



-Pa, ja bih samo rekao da ima dosta ljudi sa kojima veoma dobro komuniciramo, a koji su u bliskom okruženju Donalda Trumpa i tu bi se zaustavio. Neka neke stvari ostanu i nedorečene, ali ono što je meni veoma važno je da ćemo naravno pokušati na svaki način da iskoristimo novu administraciju, novu američku administraciju, da neke ciljeve koje smo definisali, pre svega one koje su vezane za mir i stabilnost u regionu i za naš ekonomski razvoj, dakle, da ostvarimo ako je moguće. Dakle, razgovaraćemo. Imate i većih problema nego što je Srbija u ovom trenutku kada je sve u pitanju, dakle, i tenzije na Bliskom Istoku i rat u Ukrajini. - dodao je.

Srbija kao stabilna ekonomija sa investicijama i razvojnim projektima

Ministar finansija Siniša Mali istakao je da je javni dug Srbije trenutno 46,5% u odnosu na BDP, što je znatno ispod proseka Eurozone (88,1%) i globalnog proseka (93%).

On je naglasio da je Srbija postigla investicioni kreditni rejting, što je potvrda ekonomskih reformi i stabilnosti zemlje. Planovi za 2027. uključuju 323 projekta usmerenih na poboljšanje kvaliteta života, uz investicije od oko 17-18 milijardi evra.

Mali je takođe istakao da će budžet za narednu godinu obuhvatiti rekordna izdvajanja za kapitalne investicije (7,4% BDP-a) i poljoprivredu (7,5% budžeta).

Pored toga, naglasio je značaj ulaganja u vojsku, zdravstvo, prosvetu i ekologiju. Deficit budžeta biće limitiran na 3% BDP-a, u skladu sa dogovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom.



Ministar je spomenuo i potencijalne promene u međunarodnim odnosima nakon pobede Donalda Trumpa na američkim izborima, naglašavajući da Srbija teži saradnji sa svim zemljama, uključujući nedavne sporazume sa Emiratima, Egiptom i Kinom.

"Mala Srbija, ali daleko uspešnija i od mnogo većih i razvijenijih zemalja"

-Znate li kolika je bila stopa rasta za prva tri kvartala u Srbiji? 3,9%. Mala Srbija, ali daleko uspešnija i od mnogo većih i razvijenijih zemalja od nas. Pri tome, imamo rekordno nisku nezaposlenost, dakle 8,2%. Podsetiću vaše gledaoce, građane Srbije, dakle 2012. godine stopa nezaposlenosti u Srbiji bila je 25,9%. Svaki četvrti u Srbiji bio je bez posla, sada ste na rekordno niskom nivou od 8,2% i taj broj ide dole. Imate rekordno visoku stopu zaposlenosti, imate nikada veće stranje direktne investicije, dakle otvaraju se fabrike, zapošljavaju se ljudi u Srbiji kao nikada do sada. Pri tome, uprkos krizi, kažem malo pre i korona i konflikti i razni Bliski Istok i Ukrajina, na kraju krajeva usporavanje evropske privrede, koja je nama najveći trgovinski partner. Uprkos svemu tome i ogromnoj pomoći koju smo dali građanima privredi, mi smo potpuno sačuvali makroekonomsku stabilnost, dakle, udeo javnog duga u BDP, hoću građani to da znaju, u Srbiji na današnji dan je 46,5%. Pri čemu imamo skoro 6 milijardi evra na računu u gotovini. - izjavio je ministar finansija.

Povećanje plata u javnom sektoru

- Idemo sa povećanjem plata u javnom sektoru, dakle 8% za sve zaposlene, 11% za one koji su zaposleni u obrazovanju, u našoj prosveti, to je obećanje takođe koje smo dali da ćemo prosvetarima povećati plate više nego ostalima, upravo kako bismo ostvarili taj cilj koji smo dogovorili da tu, da kažem, osnovnu zaradu u prosveti približimo prosečnoj zaradi u Srbiji. Tako da je to još jedna lepa vest. Inače, kao što vidite, sva ova povećanja su daleko iznad povećanja inflacije, tako da u realnom iznosu čuvamo realan i povećavamo, na kraju krajeva, realan dohodak građana Srbije. Ono što je posebno važno, ako ćemo o ciframa, 825 evra je prosečna zarada u Srbiji bila u avgustu mesecu ove godine, dakle poslednji podatak koji imamo, do kraja godine u decembru bićemo već iznad 900 evra i u dinamici smo da ostvarimo plan i obećanje koje smo rekli, to je da do kraja 2025. prosečna zarada u Srbiji bude preko 1000 evra. -rekao je Mali

- Uprkos ogromnoj krizi, kao što znate, globalnoj krizi koja se i trenutno nastavlja, koroni koja je bila, energetskoj krizi, konfliktu u Ukrajini itd. Ono što mi je na kraju krajeva još posebno važno kada je životni standard građana Srbije u pitanju, idemo i sa povećanjem minimalne zarade od 1. januara i to čak za 13,7% po prvi put. - dodao je.

Povećanje penzija od 10,9%

- Ono što je lepa vest za naše najstarije sugrađane, dakle već od 1. decembra idemo sa povećanjem penzija 10,9%. Dakle, dvocifreno povećanje penzija opet i menjamo zakon o budžetskom sistemu tako da naši najstariji sugrađani znaju da kada govorimo o povećanju penzija naredne godine, uvek će to biti uključujući decembarsku penziju. Ne od 1. januara, nego od 1. decembra. Evo sad već za kojih 20-ak dana decembarska penzija naših penzionera biće povećana za 10,9%.



- Vi u ovom trenutku imate prosečnu penziju u Srbiji 390 evra, sa ovim povećanjem idemo na 436 evra, a samo pre 12 godina prosečna penzija u Srbiji bila je samo 202 evra. Dakle, obećanje koje smo dali da nam penzije rastu iz godine u godinu, to obećanje i ispunjavamo, primenjujemo tu švajcarsku formulu, dakle sve ono što smo dogovorili nastavljamo da sprovodimo kada su naši najstariji sugrađani u pitanju i u 2025. godini- rekao je Mali.



"Ovo je prvi budžet koji pravimo kao zemlja sa investicionim kreditnim rejtingom"

- Mi smo u četvrtak na sednici vlade usvojili predlog budžeta za 2025. godinu, uskoro će se on naći pred poslanicima Narodne skupštine. Ovo je prvi budžet koji pravimo kao zemlja sa investicionim kreditnim rejtingom i mislim da je to najvažnija stvar i najveći uspeh do sada kada je naša ekonomija u pitanju, najvažnija potvrda opravdanosti naše ekonomske politike, ali i očekivanja su sada velika. Znate, kada ste zemlja sa investicionim kreditnim rejtingom, onda još detaljnije svi gledaju vaše projekcije, vaše planove, vaše prioritete i tako da je velika odgovornost bila na nama da potvrdimo nastavak ekonomske politike koju sprovodimo već godinama unazad. Kao i prethodni budžeti, i ovaj za narednu godinu ima dva najvažnija stuba, dakle podizanje životnog standarda građana Srbije, dakle rast plata, rast penzija, rast minimalne zarade i s druge strane nastavak svih onih projekata, investicija, svega onoga što je sastavni deo programa Srbija 2027. - rekao je Mali,

Autor: Dubravka Bošković