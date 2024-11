NOVI DOKAZ DA JE MARINIKA TEPIĆ LAGALA! Pripisala da je bio odbornik SNS-a ubačen - Čovek demantuje!

Aleksandar Trnovanović iz Pločice kod Kovina, odbornik u Skupštini opštine Kovin, oštro demantuje tvrdnju Marinike Tepić, potpredsednice Stranke slobode i pravde, da je bio u Novom Sadu na dan protesta opozicije, tokom kojeg su opozicionari cepali zastave Srbije, demolirali, zasuli fekalijama i na kraju zapalili Gradsku kuću.

„Prvo bi želeo da uputim izraze saučešća porodicama preminulih u strašnoj tragediji u Novom Sadu. Šokiran sam Anujkinim otrovnim lažima. Cela porodica mi proživljava duševnu bol. Mi iz Pločice smo domaćini, dobri ljudi, koji se zalažu za napredak i mir. Odakle toj Mariniki smelost da ovako javno potura neistine i mene predstavlja kao nekog maskiranog i motkom naoružanog plaćenika? Spreman sam da se dostojanstveno suprotstavim. Spreman sam da idem na poligaf, na koji pozivam i nju. Hoću da se utvrdi istina. Želim i da budem deo onih koji će dokazati da Marinika samo nastavlja da širi najogavnije laži o članovima SNS. Marinika, vidimo se na sudu, tvoje laži neće proći“, rekao je Trnovanović.

Opozicija u Srbiji ruši sve pred sobom sejući strah i mržnju

„Taj ceo dan sam šalovao kolski prilaz ispred kuće. Imam sto svedoka da nisam mrdnuo iz sela. Veče sam proveo pripremajući se sa prijateljima za Skupštinu, koja je održana sutradan ujutru. Želim i da naglasim: Ko me je bar jednom uživo video, zna da to nisam ja. Bar duplo sam teži i veći od ovog plaćenog Đilasovog jadnika sa slike. Zar nije Goran Ješić nasrnuo na policajca? Zar nisu Brković i Pogačar cepali zastave? Zar nije onaj „tabadžija“ Bačulov dovezao fekalije ispred Gradske kuće? Zar nije Bjelić ubacio baklju u Gradsku kuću? Zar nije Svetozar Čiplić, nekadašnji sudija Ustavnog suda i ministar u vladi Mirka Cvetkovića, došao ispred naše stranke u Novom Sadu da se obračunava sa čekićem? A dočekali su ga mirni i staloženi članovi SNS, koji su došli da podrže Predsednika Srbije Aleksandra Vučića i koji su besnoj rulji odgovarali argumentima. Sve su to kamere zabeležile, a ja kod kuće gledao na televizoru“, kaže Trnovanović.

Istina će, kao i u mnogim prethodnim slučajevima dokazanih Marinikinih laži, ponovo pronaći svoj put.

Autor: Iva Besarabić