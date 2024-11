VUČIĆ IZ AZERBEJDŽANA O RAZGOVORU SA TRAMPOM: To je velika čast i uspeh za Srbiju

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se prvog dana posete Bakuu sa predsednikom Republike Azerbejdžan Ilhamom Alijevim.

Vučić u Azerbejdžanu učestvuje u radu Samita o klimatskim promenama COP29.

- Završili smo bilateralu sa predsednikom Alijevim. Uvek sam oduševljen kada dođem u Baku, izuzetno mudro vođenje zemlje. Ova zemlja velikom brzinom korača u budućnost - rekao je on.

Vučić je rekao da je razgovor bio dobar, te da kolegu iz Azerbejdžana očekuje u Srbiji početkom sledeće godine.

- Robna razmena uvećana 30 puta - rekao je predsednik.

- Pričali smo ovde o važnim temama, vezanim za COP29. Neće danas doći ovde Francuska, Fon der Lajenova, bojkotuju ovaj skup. Rešili smo da dodatno preduzimamo akcije posle potpisivanja ugovora sa američkim UGTR-om, za 1,2 gigavata potencijalne energije. Da napravimo jednu gasnu elektranu oko Niša, mi na jugu Srbije imamo probleme i tek ćemo da ih imamo - kazao je Vučić.

Gasna elektrana bi spasila Srbiju, i osigurala bi nam električnu energiju za 12 godina, rekao je on.

- Moramo da radimo i razgovaramo. Nameću nam se dva pitanja, oko COP29. To je kako da obezbedimo finansiranje za obnovljive izvore energije, to je jedno ključno pitanje. A drugo je znanje, kako i na koji način da idemo u male, modularne reaktore. Sa kim to da radite ali da to ne traje 12 ili 13 godina. Mali modularni reaktori su čista, stalna energija. To su ogromna ulaganja sve - istakao je Vučić.

Mi nismo u stanju da obezbedimo mir u svetu, a pričamo o finansiranju važnih stvari, dodaje on.

- Ovde imaju problem sa sleganjem mora... Bezbroj je problema, i oni uglavnom pogađaju siromašnije zemlje - istakao je predsednik.

Upitan o razgovoru sa Trampom, Vučić je rekao da Tramp i Mask odlično poznaju Srbiju.

- To su razgovori sa naznakama, nisu samo kurtoazni. Mislim da sam bio u prvih 15 lidera koji su razgovarali sa Trampom, to je velika čast za Srbiju, veliki uspeh. Srbiji treba da bude dobro, meni će biti isto - rekao je predsednik Srbije.

On kaže da svih prethodnih dana, od pobede Donalda Trampa, vodi se žestoka kampanja protiv Srbije u Prištini, antisrpskim medijima u Podgorici, u Sarajevu i Zagrebu.

- Samo hoće da prave priču da je Srbija za nešto kriva. Kažu u Sarajevu, Vučić otišao na groblje, ljuti se javnost. Ljute se imbecili iz DOS-ovskih redova. Interesantno je da je to karakteristika u celom regionu. Ja kada sam pričao sa Trampom nekima je trebalo 14 sati da objave to, da sakriju, kao ovi Šolakovi mediji - dodao je Vučić.

Kazao je i da imamo više od 250 tenkova, kao što su pisali hrvatski mediji.

- Oni se pitaju zašto sam ja izmislio priču o ekstremisti Balijagiću. A nisam izmislio ništa, samo treba da vide sa kim je služio robiju. A posebno da vide gde je bio na ratištu. Oni samo hoće da Vučić bude kriv. Mislili su da Srbija treba da nestane, a mi napredujemo najbrže u regionu - naglasio je predsednik.

