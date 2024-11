VUČINIĆ UPUTILA JASNU PORUKU PAJTIĆU: Priča o korupciji i ostavkama a u njegovo vreme iz pokrajinskog budžeta

Dina Vučinić, članica Izvršnog odbora Srpske napredne stranke i predsednica Skupštine Grada Novog Sada, reagovala je na izjave Bojana Pajtića, o korupciji i političkoj odgovornosti za tragediju na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Saopštenje Dine Vučinić prenosimo u celosti:

Bojan Pajtić priča o korupciji i ostavkama a u njegovo vreme iz pokrajinskog budžeta nekažnjeno nestale 64 milijarde a za tragediju u Kontrastu se nikada nije oglasio

Uveren da je veo zaborava iz sećanja Novosađana i građana Srbije zauvek izbrisao pogubne rezultate njegove kriminalne vladavine, Bojan Pajtić pokušava da se predstavi kao mera etičkih i moralnih vrednosti. Iako je odgovoran za potpunu propast Vojvodine i Novog Sada, gašenje svih firmi, i ostavljanja bez posla i egzistencije više stotina hiljada ljudi, Pajtić, koji je inače profesor Pravnog fakulteta, krivotvori činjenice i poziva na kršenje ustavnog i pravnog poretka. Profesor Pravnog fakulteta Bojan Pajtić kaže svi su krivi za tragičnu nesreću na Železničkoj stanici, i traži ostavke predsednika Vlade Srbije Miloša Vučevića i gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića.

O korupciji, ostavkama i odgovornosti govori profesor Pravnog fakulteta čija je politička vladavina obeležena aferama i krađom nesagledivih razmera. Profesor Pravnog fakulteta bi morao znati da istragu ne može da sprovodi predsednik države, predsednik Vlade, ministri, opozicija, niti profesori Pravnog fakulteta. Istragu sprovodi nadležno tužilaštvo i policija. A istraga će pokazati ko je odgovoran, i ko treba da ide u zatvor. Isto tako profesor Pravnog fakulteta bi trebao da zna da nije nadležnost predsednika Vlade da vrši kontrolu izgradnje objekata, već su za to zaduženi projektanti, izvođači, nadzorni organi i stručne službe.

Da bi mogla nekažnjeno da pljačka budžet, Pajtićeva vlast je donela Zakon o javnim nabavkama u kom je jedini kriterijum najniža ponuđena cena.

Bajni profesor Pajtić priča o korupciji. Bez imalo stida o korupciji priča čovek čija je Vlada uništila Razvojnu banku Vojvodine, koja je u trenutku likvidacije imala 27 milijardi dinara nenaplativih plasmana. O korupciji priča čovek u čije vreme je preko Fonda za razvoj lažnih novih tehnologija iz budžeta Vojvodine netragom nestalo više od sedam milijardi dinara. O korupciji govori čovek u čije vreme je preko Fonda za kapitalna ulaganja ispumpano oko 29,6 milijardi dinara. O korupciji govori čovek u čije vreme je osnovana i ugašena Tesla banka zbog nestanka 317 miliona dinara. Preko hobotnice za izvlačenje para iz dve banke i tri fonda nestalo je više od 64 milijarde dinara.

Ni zbog jedne od afera nije podneo ostavku. Niti je krivično odgovarao. Ako je uveren u svoje poštenje neka se prijavi policiji i tužilaštvu, da se proveri da li je, i u kojoj meri, bio umešan u nestanak 64 milijarde dinara. I ako nije, zna li ko jeste, i zašto nije zatražio da se odgovorni kazne, i podnesu ostavke? Dok to ne uradi, nema nikakvu osnovu da deli bilo kome lekcije iz etike i morala, jer za razliku od njegovog vremena, neće biti zaštićenih. Svako ko je odgovoran za stravičnu tragediju na Železničkoj stanici u kojoj je smrtno stradalo 14 ljudi, i troje teško povređeno, krivično će odgovarati. Građani Novog Sada i Srbije u to mogu biti uvereni. Do sada je saslušano 48 osoba i policija i tužilaštvo nastavljaju s istražnim radnjama, a niko neće biti aboliran ni od političke odgovornosti. Dokaz za to je činjenica da je nadležni ministar za infrastrukturu u građevinarstvo Goran Vesić podneo ostavku. Za razliku od Pajtićevog vremena, svi odgovorni biće kažnjeni u skladu sa zakonom.

Pitam gospodina Pajtića da li je osećao odgovornost kada je ubijen Đinđić i da li mu je neko tražio da ide na robiju? Novosađani se ne sećaju njegove reakcije kada se desila tragedija u Kontrastu a porodice nastradalih ga nikada nisu ni videle.

Sramotno je obmanjivanje naroda od Pajtića koji je vladao Vojvodinom i kada je na izborima imao samo 5% podrške naroda.

Autor: Snežana Milovanov