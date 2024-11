DINA VUČINIĆ REAGOVALA NA PAJTIĆEVO OBRAĆANJE OPOZICIJI: 'Žuti Pajtić' poziva na javni linč sudija

Dina Vučinić, član Izvršnog odbora SNS u Novom Sadu, naglasila je povodom jučerašnjih protesta da zabrinjava da je opozicija spremna na sve u pokušajima da izazove haos.

Njeno saopštenje prenosimo u celosti:

"Sinoćni protest u Beogradu je propao zato što narod neće da ga vode osuđivana lica i propali političari. Zato Bojan Pajtić nije imao veliko društvo za protesnu šetnju. Ljudi kojima je istinski žao zbog tragedije koja se desila u Novom Sadu, shvatili su ko je hteo da ih predstavljao i sa kakvim namerama. Međutim, zabrinjava to da su na sve spremni u pokušajima da izazovu haos. Tako je Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, u emisiji Utisak nedelje izneo podatke o većanju i glasanju po pitanju pritvora za Gorana Ješića koji je, podsećam, udario službeno lice. Pajtić je u emisiji rekao, citiram: “Vreme je da te sudije prozovemo imenom i prezimenom pa da onda oni pogledaju komšije i prijatelje u oči, a mi, njihovi sugrađani da ih pitamo kako su glasali”. Vajni profesor Pajtić je jasno stavio do znanja da je do ovih informacija došao nelegalnim putem, pa se postavlja logično pitanje ako Srpska napredna stranka utiče na rad sudstva, kako onda jedan Pajtić dođe do informacija koje su strogo zabranjene a tiču se glasanja i većanja kada je reč o pritvoru. Ovo je čak regulisano i Zakonikom o krivičnom postupku u članu 241, ali to jedan profesor prava sigurno zna. Ako je glasanje tajno i ako je zabranjeno iznošenje informacija sa glasanja, onda je taj isti profesor ozbiljno prekršio zakon i za to treba da odgovara. Nadam se da i to zna.

Činjenica je da je jučerašnji skup imao energiju bensedina, ali je opasno to što neko ko je vladao Vojvodinom, a imao je samo 5 % podrške naroda, i ko je ukrao više od 64 milijarde dinara, poziva na javni linč sudija. Poznat je manir “žutog Pajtića”, da uvek zakuva pa ode. To je uradio i ovog puta. Prozivao je sudije imenom i prezimenom, a do informacija je došao protiv pravno i još se time javno hvali."

