Glišić: Pod lupom rad svih ministara i članova Vlade, rezultati određuju ko ostaje

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić izjavio je danas, govoreći o najavljenoj rekonstrukciji Vlade, da će u narednom periodu ''pod lupom'' biti rad svih ministara i članova Vlade, bez obzira na to kojoj stranci pripadaju.

Glišić je za Javni servis rekao da će se u narednim danima videti da li će biti još jedna ili više ostavki zbog nesreće na Železničkoj stanici u Novom Sadu jer, kako kaže, ne treba sve da se završi ostavkom Gorana Vesića.

Istakao je da nadležni organi sprovode istragu i da će izaći u javnost kada budu imali odgovore na sva pitanja o toj nesreći, ali da im treba dati vremena da reše tako težak i komplikovan slučaj, a bez pritisaka, ukoliko želimo da dođemo do istine.



''Ukoliko je hajka ili haranga nešto što treba da bude rezultat tragedije koja se desila, onda nismo na dobrom putu i ne možemo doći do odgovora koje zaista treba da dobijemo, a to je ko je odgovoran zbog onoga što se desilo'', rekao je Glišić.

Na pitanje kada će Vlada izaći sa odgovorima na pitanja o političkoj odgovornosti za tragediju u Novom Sadu, Glišić je rekao da je resorni ministar Goran Vesić dao ostavku i da je vlast time pokazala da je drugačija od onih koji su u nekim drugim vremenima bili u prilici da nose odgovornost za sve što se dešava u državi.

''Njima nije bio problem da ne pomisle na ostavku, a kamoli da je ponude i u vreme kada je ubijen premijer na ulasku u zgradu Vlade, kada su se u Novom Sadu desile dve strašne tragedije koje su odnele 14 mladih života i kada su se dešavale neke druge tragedije'', rekao je Glišić.

Komentarišući izjavu predsednika Aleksandra Vučića da je neophodna rekonstrukcija Vlade, da ima umornih, a da je u neke članove Vlade izgubljeno poverenje, Glišić je istakao da je ta poruka tačna i da je Vučić dao dobru ocenu rada Vlade.

Glišić je rekao da je Vlada tim u kojem nekada neko ''igra'' više sezona pa se malo umori, a nekada se neko možda nije najbolje snašao sa ulogom koju je dobio da ponese određeni deo tereta odgovornosti.

''A nekada se neko malo i krije od odgovornosti i ne želi da prihvati na sebe teret svega onoga što nosi rad jednog ministarstva ili jedne Vlade'', dodao je Glišić.

Prema njegovim rečima, to će biti parametri na osnovu kojih će se odlučivati o rekonstrukciji Vlade i na koji način Vlada dalje da radi kako bi opravdala poverenje građana koje je dobila na prethodnim izborima.

Naglasio je da će svi ministri i članovi Vlade biti pod lupom, i on koji je postao ministar pre nekoliko meseci i oni koji su nekoliko mandata na toj funkciji, i ukazao da rezultat mora da bude taj koji kvalifikuje za ostanak u Vladi.

''Dosta projekata se pokreće. Ne želimo da tapkamo u mestu, želimo da idemo napred, da plate i penzije rastu, da infrastrukturno rastemo, da u svakoj društvenoj oblasti beležimo taj napredak i nije nebitno da li idemo jedan ili dva koraka, dakle, da li idemo sporije ili brže'', rekao je Glišić.

Naveo je da će pod lupom biti i koalicioni partneri i dodao da, ako je neko koalicioni partner, ne može sa strane da posmatra sve ono što se dešava bez preuzimanja odgovornosti i da neko drugi na terenu treba sve da uradi.

Glišić je rekao da to nije dobar pristup i da će se ocenjivati učinak svakog člana Vlade, bez obzira na to kojoj stranci pripada.

''Znate ima izreka 'nisu nas pogodile reči neprijatelja već ćutanje prijatelja'. I jeste nas pogodilo kroz neke teške trenutke, ne mislim samo na ove poslednje događaje ,već i na ranije periode, i ne mogu da kažem da nam je bilo prijatno ćutanje nekih koji su uz SNS ušli u parlament i sa strane posmatrali sve događaje, a da nisu preuzeli deo odgovornosti i dali svoj doprinos'', rekao je Glišić.

Na pitanje da li misli na SPS i kakvi su odnosi sa tom strankom, Glišić je rekao da će oni koji donose odluku o rekonstrukciji dobro izanalizirati i otvoriti pitanje rekonstrukcije kada dođe vreme za to i dodao da će to biti u prvoj polovini naredne godine.

''Kada želite nešto da kažete koalicionom partneru, prvo mu to kažete direktno u lice, pa onda obavestite javnost. Onog trenutka kada budem imao nešto da javno podelim na tu temu, svakako da ću reći'', naveo je Glišić.