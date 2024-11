GDE VI TROŠITE TOLIKU LOVU KOJU DOBIJATE? Opozicionar postavio javno pitanje Čuti, Mariniki, Aleksiću i Đilasu

Opozicionar koji sa odbeglim Đilasovim poslanicima pravi novu stranku postavio javno pitanje Ćuti, Mariniki, Aleksiću i Đilasu.

Advokat Vladimir Todorović oglasio se na svom Tviter nalogu.

"Ako opozicija zahteva transparentnost trosenja javnih sredstava od vlasti, zar ne bi taj princip morala da primeni na sebi? Opozicija ima 86 poslanika a po jednom stranka dobija meseno 5.000 evra. To je 430.000 evra mesecno a 5.160.000 evra godisje. Gde su te pare utrosene, kako se opozicija to ojacala, koji je to medij stvoren, podrzan? Ja ne vidim nijedan razlog da BIA radi na unistavanju ovakve opozicije, naprotiv.", napisao je Todorović.

Autor: Aleksandra Aras