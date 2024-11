RAZGOVOR TRAMPA I VUČIĆA GOVORI O UGLEDU SRBIJE! Petković: Zbog Trampove pobede porasla nada Srbima na KiM

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković istakao je da je nada među Srbima na KiM porasla nakon pobede republikanskog kandidata Donalda Trampa na izborima u SAD

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković ističe da kada je u pitanju pobeda Donalda Trampa na izborima u SAD postoji velika nada među Srbima.

„Srpski narod je zdušno podržavao Trampa i njegovu kandidaturu. Tramp je među Srbima imao najveću podršku. Predsednik Vučić je jedan od prvih deset lidera koji je razgovarao sa Trampom što govori o ugledu Srbije“, kazao je Petković za Javni servis Srbije.

Naglasio je da je nada porasla i među Srbima na KiM koji očekuju nekakve promene posle dolaska Trampa.

„Dogorelo je. To više niko živi ne može da izdrži. Narod očekuje rešenja. Bićemo posvećeni punoj saradnji sa novom administracijom u SAD. Da li će Amerika menjati svoju spoljnu politiku, nijedna velika sila to ne čini i tu ne treba imati velike nade. Pogledajte kako se ponašao Kurti, on je sve karte stavio na pobedu Kamale Haris. Kurti je bio na konvenciji Demokrata u SAD i napadao je Trampa, ali stvari se menjaju. Najbolja slika koja pokazuje kakva je politika albanskih političara je su odmah prekrečili mural Kamale Haris i prelepili sa plakatima sa likom Donalda Trampa“, zaključio je Petković.



Autor: Jovana Nerić