Ministar spoljnih poslova Srbije čestitao Rubiju! Đurić: Radujemo se izgradnji jakih veza između Srbije i SAD

Marko Rubio nominovan je za novog američkog državnog sekretara u administraciji izabranog američkog predsednika Donala Trampa.

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić čestitao je senatoru Marku Rubiju na nominaciji za sledećeg državnog sekretara SAD.

"Radujemo se izgradnji jakih veza između Srbije i SAD i zajedničkom radu na prioritetima koje delimo za mir, stabilnost i prosperitet na Balkanu i šire", napisao je Đurić na mreži „X“.

Congratulations to Senator @marcorubio on his nomination as the next #US Secretary of State.



We look forward to building on the strong ties between #Serbia and the #UnitedStates and working together on shared priorities for #peace, #stability, and #prosperity in the Balkans and…