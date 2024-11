'Šampionka u preletanju pokreće novi serijal laži' Ministarka Mesarović: Druženje sa kriminalcima je Marinikin način života

Ministarka privrede Adrijana Mesarović reagovala je povodom otvorenog pisma Marinike Tepić upućenog predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

-Kada Đilasu i Mariniki propadnu protesti, a baš su planirali da sruše vlast na talasu još jedne nesreće, onda ne biraju načina da dalje lažu i napadaju u pokušajima da se bez izbora domognu fotelja i narodnih para. Kada je shvatila da joj lešinarenje na nesreći ne prolazi, šampionka u preletanju iz stranke u stranku a sada Đilasova udarna pesnica, Marinika Tepić pokreće novi serijal laži i uvreda. I opet je to rezultat njenih halucinacija poput one kada je od koka u Moroviću videla marihuanu. Naravno da ništa od svega što dotična navodi nije tačno. Valjda misli da je narod zaboravio šta je prethodno slagala, pa ga sada zatrpava novim lažima. Ali nije laž sve što je u vezi sa Marinikom. Ima tu i nekih istina. Recimo, istina je da je od svog bliskog prijatelja Novaka Filipovića, narko dilera iz Pančeva koji je uhapšen tokom šverca 1,5 kilograma marihuane, tražila da iz Pančeva iseli novinara Miću Milakova. Jer Marinika ne voli istinu. Jer Marinika voli da se druži sa kriminalcima. Doduše, druženje sa kriminalcima nije krivično delo. To je za Mariniku način života- navela je ministarka na svom Instagram nalogu.

https://www.instagram.com/p/DCWarMsIexR/?utm_source=ig_web_copy_link

Autor: Snežana Milovanov