Potpredsednik PUPS-a Stefan Krkobabić, oštro je reagovao na napade upućene predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici, ističući da su takvi činovi duboko ispod osnovnih civilizacijskih standarda.

U izjavi za Pink, Krkobabić je naglasio:

„Dotaći dno, ono ljudsko, pa i političko, je za žaljenje. Ali spustiti se ispod dna, to je za osudu, najenergičniju i to celokupne javnosti. Crvene linije moraju da postoje za sve, a pre svega za one koji pretenduju da su glas naroda.”

Krkobabić je istakao da su napadi na predsednika i njegovu porodicu iracionalni postupci koji nemaju mesto u društvu koje teži poštovanju osnovnih vrednosti i civilizacijskih normi.

„Napad na predsednika Aleksandra Vučića, a pre svega na njegovu porodicu, je iracionalan čin ispod osnovnog civilizacijskog nivoa,“ dodao je Krkobabić, pozivajući javnost da oštro osudi ovakvo ponašanje.

Iz PUPS-a poručuju da bi granice ljudskog i političkog dostojanstva morale da budu svima jasne i da nema mesta za postupke koji narušavaju osnovne društvene vrednosti.