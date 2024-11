BRNABIĆ OŠTRO DEMANTOVALA TVRDNJE PRERADOVIĆA: Postoji desetine neoborivih dokaza da je Vučić te večeri do dolaska u Novi Sad bio na radnom mestu u Beogradu

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić oglasila se putem objave na svom "Iks" nalogu povodom izjave Zorana Preradovića da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio u Novom Sadu u prostorijama SNS pre demonstracija.

Naime, Brnabić je oštro demantovala ove tvrdnje, istakavši da postoji desetine neoborivih dokaza da je predsednik Vučić te večeri, tokom trajanja protesta, a do polaska u Novi Sad bio u Beogradu i to na svom radnom mestu.

"Postoji desetine neoborivih dokaza da je predsednik Vučić te večeri, tokom trajanja protesta, a do polaska u Novi Sad (o čemu su građani odmah bili obavešteni) bio u Beogradu i to na svom radnom mestu, na Andrićevom vencu. S druge strane, gluposti koje Preradović izgovara su neoborivi dokaz da je nedeljnik koji uređuje, Radar, ništa drugo do još jedna Šolakova igračka namenjena manipulaciji javnim mnjenjem", poručila je Ana Brnabić.

Autor: Dalibor Stankov