Imala sam sreću i uspela iz prvog puta! Ministarka Đurđević Stamenkovski o vantelesnoj oplodnji: Važno je da se u proces krene na vreme

Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za brigu o porodici i demografiji, ispričala je da je iz prvog puta uspela da zatrudni uz proceduru vantelesne oplodnje (VTO).

Kako je navela u emisiji "Četiri i po žene" na Informer TV, uprkos velikoj sreći što je zahvaljujući vantelesnoj na svet donela sinove, priprema da se podvrgne tom tretmanu bila je duga i mukotrpna.

- Svim ženama savetujem da je važnije da se bolje pripreme nego da idu više puta na vantelesnu. Svaki odlazak na veštačku oplodnju jeste ožiljak koji ostavlja ranu za ceo život. Bez obzira da li uspele da ostanu trudne ili ne. To znači da treba da povedu brigu o sebi. Da povedu računa o svojoj hemijskoj strukturi. Nisam lekar, ali kada prolazite kroz to, dosta naučite. Svaki stres ostavlja ožiljak u telu. Trudnoća ne može da izostane a da parovi nemaju neki problem - kaže ministarka Đurđević Stamenkovski.

Kako je navela, iz ličnog iskustva, kada je odlučila da se podvrgne VTO, shvatila je da ne treba da bude opsednuta time šta će se dogoditi.

- Treba biti posvećen, ali ne i opsednut. Treba verovati svom lekaru i ići u susret životu. Meni je trebalo godinu dana da prepoznam problem. Nisam imala tipične odlike sterliteta, ali sam uočila da postoje određene poteškoće. Udala sam se 2017. godine, a decu sam dobila 2023. godine. Žene treba da znaju da je taj proces bezbolan. Treba da se jave drugog dana ciklusa i tada započinje stimulacija. Injekcije se daju svakog dana, ali to nisu one "konjske" injekcije, to su stimulacije koje čine da imate što više jajnih ćelija i da one budu što kvalitetnije. Fizički ne osećate bol. Ulazite u anesteziju, vade vam se jajne ćelije, koje se spajaju s muškim reproduktivnim materijalom, i nakon toga dobijate informaciju koliko ima oplođenih jajnih ćelija i koliko se dobilo embriona. Ima onih koji prerastu u sledeću fazu, takođe, neki embrioni se zamrznu. Žena je budna prilikom vraćanja embriona i nju ništa ne boli - kaže ministarka.

Kako je navela, apeluje na sve žene koje žele da postanu majke da ne odlažu taj proces ukoliko dugo ne mogu da zatrudne.

- Ukoliko kasno dođete, nažalost, možete se suočiti s negativnim ishodom. Žene koje ranije krenu u ovaj proces imaju veće šanse da postanu majke. Ginekolozi koji se bave sterilitetom gledaju razne parametre i odmah traže problem. U momentima borbe za potomstvo najviše su mi smetali ljudi i njihova pitanja. Ljudima treba reći da mlade ne treba da pitaju kada će dobiti decu. To frustrira. Oni počinju da izbegavaju slave, rođendane i ostala slavlja. To se i meni dogodilo, dešavalo mi se da izbegavam ljude. Kasnije sam shvatila da s nekim moram i da razgovaram o svom problemu. Uvek moramo da zamislimo da smo u tuđoj koži i da razmislimo zašto se nekome nešto dešava. Moj suprug je bio ubeđen da će sve biti u redu i tako je i bilo - kaže ministarka Đurđević Stamekovski.

Autor: Dalibor Stankov