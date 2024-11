Uhapšenom Srbinu određen pritvor: Nastavlja se Kurtijev teror, zbog protesta čovek završio iza rešetaka

Srbinu M. D. iz Babinog Mosta, koji je uhapšen u Severnoj Mitrovici, određena je mera pritvora u trajanju do 30 dana, potvrdio je danas njegov advokat Nebojša Dančetović.

M. D. se tereti za učešće u događajima ispred opštine Zvečan u maju prošle godine i tužilaštvo mu pripisuje četiri krivična dela - napad na ustavni poredak tzv. Kosova, ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom, napad na službeno lice i učešće u masi koja je počinila krivično delo huliganizam.

Dančetović je rekao da su dokazi tužilaštva neosnovani i da su to neke fabrikovane fotografije - da je viđen u žutom džemperu na protestu, da nešto u ruci drži, a ne vidi se da li je to flaša vode.

On je potvrdio da je njegov klijent bio tog dana na protestu, ali da je to učinio zbog političkog neslaganja i da se to ne može kvalifikovati kao napad na ustavni poredak.

"Tačno je da je on bio na protestu, ali nije tačno da je povredio nekog vojnika, niti je učestvovao u napadu na međunarodne službenike", rekao je Dančetović i dodao da će mu sud tek u ponedeljak dostaviti rešenje o pritvoru na srpskom jeziku i da će podneti žalbu.

Autor: Marija Radić