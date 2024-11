Junajted grupa sprema još jednu podvalu koju će izvesti preko svojih medija i nevladinih organizacija. U glavnoj ulozi je Balkan free media initiative (BFMI), organizacija koja ističe svoju nezavisnost a zapravo je interesno usko povezana sa Junajted grupom.

Naime, BFMI će u sredu predstaviti svoj novi izveštaj o medijskoj situaciji u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Bugarskoj, Grčkoj i Sloveniji, uz najavu da je reč o ekskluzivnom događaju u Evropskom parlamentu. Međutim, kada se stvar demistifikuje i akteri stave u stvarni kontekst, događaj na koji poziva BFMI je ništa drugo nego obračun Dragana Šolaka i njegove Junajted grupe sa konkurencijom u ovim zemljama. Izveštaj BFMI nema nikakve veze sa objektivnim pogledom na medije i brigom o medijskim slobodama, već služi isključivo za zaštitu poslovnih interesa Junajted grupe.

Pretpostavljamo da će mediji Junajted grupe u svom maniru pokušati da povežu ovaj izveštaj sa Evropskim parlamentom i tako mu daju na težini, a istina je da je termin i prostor za prezentaciju zakazao evroparlamentarac iz Bugarske Andrej Kovačev, koji je odranije u vezama sa Junajted grupom. Domaćin Kovačev obezbedio je ovom skupu skromnu salu, koja se u zgradi Evropskog parlamenta vodi kao soba A5F385. U kontekstu sprege Junajted grupe i BFMI nije zanemarljivo i to što će u predstavljanju ovog izveštaja i prigodnom panelu učestvovati i news direktor televizije N1 Igor Božić, a moderator će biti Piter Horoks koji je predstavljen kao bivši direktor BBC i aktuelni član Content Board britanskog Ofcom (Office of Communications). U najavi je, međutim, sakrivena krucijalna činjenica, a to je da Horoks istovremeno sedi na mestu člana Komiteta menadžera organizacije BFMI i na mestu savetnika Uredničkog kolegijuma televizije N1 koja je u vlasništvu Junajted grupe.

Ovo naravno nije prvi put da se Junajted grupa preko mreže svojih i javnih i tajnih saradnika obračunava sa konkurencijom. Na njihovoj meti u više navrata našla se i Wireless media group (WMG). Jedan pokušaj diskreditacije serviran je upravo uz pomoć prethodnog izveštaja BFMI. Naime, tekst koji su tada preneli Šolakovi mediji plasiran je kao analiza takozvanih nezavisnih istraživača. Na delu je ponovo bio dobro razrađeni Šolakov mehanizam za uništavanje konkurencije u kojem značajnu ulogu imaju i, za širu javnost nevidljive, poluge pomoću kojih UG stara privid objektivnosti i nezavisnosti. Motivi za organizovanje napada na WMG mogu se pronaći u om odnosu snaga u segmentu medijske promocije evropskih vrednosti. WMG je preuzela primat u promovisanju evrointegracija, pruža snažnu medijsku podršku evropskom putu Srbije i učvršćuje dobru saradnju s evropskim organizacijama. Jednostavno, Junajted grupa više nema ekskluzivnost u tom segmentu.

Uostalom, od nedavno se u medijima Junajted grupe mogu čuti i prilično oštre kritike prema EU i nekim međunarodnim institucijama, što samo uvećava sumnju u iskrenost ove kompanije kada je reč njenoj posvećenosti evropskim vrednostima.

Autor: Aleksandra Aras