Mesarović: Opozicija pokazala da im nije stalo ni do prava, ni do ljudskih života

Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas povodom toga što su predstavnici opozicije jutros blokirali zgradu Tužilaštva u Novom Sadu, da njima nije stalo ni do prava, ni do pravde, ni do ljudskih života, već samo do toga da, ne birajući sredstva, pokušaju da, kako je rekla, ukradu državu od naroda.

Mesarović je u saopštenju ocenila da je nasilno ponašanje prema sudijama, javnim tužiocima i građanima kojima nisu dozvolili da uđu u zgradu suda nedopustivo.

"Ovakvo nasilje i pritisak na nosioce pravosudnih funkcija nisu zabeleženi u našoj zemlji. Ovakvo divljaštvo i pokušaji da se ugrozi pravni sistem naše zemlje dolaze nakon što su im sve dosadašnje akcije propale, jer građani neće da ih predvodi opozicija čije su vođe osvedočeni lažovi poput Marinike Tepić i osuđivani lopovi kao što je Bora Solunac, istakla je Mesarović.

Mesarović navodi da se građani Novog Sada, kako je rekla, sećaju ko su današnji navodni borci protiv korupcije i kriminala, koji su danas rušili novosadski sud.

"Sećaju se dobro građani njihove kriminalne prošlosti, kada je DS uništila 35 preduzeća, dve banke, kuhinju Radosnog detinjstva I sećaju se kako su vešto izbegavali pravdu, jer je DS 2009. sprovela reformu pravosuđa, koju je iskoristila za postavljanje sebi lojalnih sudija i tužilaca, tako da su mnoge njihove malverzacije ostale bez sudskog epiloga.

E sada im ne odgovara to što nemaju štit od zakona, pa zato i napadaju sudstvo i tužilaštvo. A što se tiče istrage nesreće koja se dogodila na Železničkoj stanici, njih to ne zanima. To im je samo paravan za pokušaje da sruše institucije, rekla je ministarka Mesarović.

Autor: Aleksandra Aras