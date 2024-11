'BUDE LI UGROŽENA BEZBEDNOST MOSKVE, PUTIN SE NEĆE DVOUMITI' Vučić o trenutnoj situaciji u Rusiji i Ukrajini: Baš kako sam nažalost i predvideo!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, obratio se javnosti povodom najnovijih dešavanja u svetu, po pitanju tragedije u Novom Sadu, ali i ekonomskim i političkim merama koje će Srbija preduzeti u narednom periodu.

Predsednik je najpre rekao da će večerašnje obraćanje biti važno za naše građane, a za njega ne lako, jer će biti, pored dobrih i vesti koje to nisu.

- Pre svega želim da još jedanput povodom tragedije u Novom Sadu, izrazim saučešće porodicama žrtava i da dodam da će država, iako može neumesno zvučati, učiniti sve što može. Već tokom sutrašnjeg dana očekujem nove ostavke, a siguran sam i da će nadležno Tužilaštvo preduzeti mere u najskorijem mogućem roku - rekao je Vučić.

Kako kaže, želi da kaže ljudima u Srbiji da odgovornost ne može da se izbegne.

- Nekada je ona politička i moralna iako ste potpuno nevini i ako se sve slučajno dogodi. Ali ona mora da postoji i u krivično pravnom delu, jer 15 ljudi nisu poginuli svojom krivicom i odgovoronošću, već nego što neko svoj posao nije uradio dobro i u skladu sa zakonom - rekao je Vučić.

Rekao je da će na nas tek predstavljati problem činjenica da su neki uspeli da delimično, strahom i pritiskom, zaustave Srbiju.

- Nije reč i njima nego o nama. Danas ne možete da dobijete potpis ni jednog državnog organa ni za šta. Ne možete da dobijete rekonstrukciju ni jednog nadvožnjaka u Srbiji. Danas, svi mi, uključujem i sebe i svoje prijatelje, poput zveri učestvujemo u kampanji traženja krvi i odgovornih - rekao je predsednik.

Kako kaže, nerazumevajući da je potrebno da verujemo državi koja će pronaći odgovorne, ali da ne treba ići u hajku i harangu, jer ćemo je tako zaustaviti.

Vučić je upitao šta je to što će Srbija da radi u naredne dve i po godine. Na osnovu čega ćemo, upitao je, ostvariti rast i povećati plate i penzije.

- Razumećete da to postaje gotovo nemoguće. Apsolutno nemoguće. Zato je moja molba i daću sve od sebe do kraja svog mandata, da pokušam da se izborim protiv đavola u ušima kada slušam nekada zastrašene ljude, ne retko zastrašćene i besne ljude istovremeno pokušavajući da preuzmem na sebe i veću odgovornost nego što sam ikada - rekao je Vučić.

Dodao je da je na sastanku predsedništva SNS rekao da nije problem, da sve što je potrebno, do kraja njegovog mandata, da svale na njega, ali da Srbija ne sme da stane.

- Evropa je dobrim delom stala, mi smo dobili investicioni rejting, dobrim delom, stopa rasta će biti 0,7, a naša 3,9 ili 4,0%, ali u međuvremenu smo se suočili sa tragedijom, koju ako ništa, niko nije namerno izveo, ali nestručnost i neodogovornost vas ne oslobađa krivice - rekao je Vučić.

Kako kaže, zbog aktuelne situacije u Novom Sadu moraće da se rade i posebna ojačanja za Nacionalni stadion, posebni šipovi, zato što niko ne želi sada da potpiše nešto bez dodatnog osiguranja.

Vučić je rekao da zemlju i njen razvoj ne smemo da zaustavimo, dodao je da će dati sve od sebe da u naredne dve godine podigne ciljeve, a ne da ih smanji, iako će se, kako dodaje, izgubiti 3, do 4 meseca dok se stvari vrate u normalu.

- Uz EXPO, imamo još jedan cilj, koji ćemo da ujedinjimo uz njega, a to je da ispunimo sve uslove za članstvo za ulazak u EU do kraja 2026. To je strahovito ambiciozan zadatak, uz visoke stope rasta, uz nisku inflaciju, uz deficit ne veći od 3 posto, ovo je veliki cilj, novi strateški cilj i to sam dogovorio sinoć - rekao je Vučić.

Kako kaže, završiće 2027. godinu sa BDP-om po glavi stanovnika bude preko 15 hiljada evra.

Vučić je rekao da ničega ne bi bilo da nismo imali sopstvenu agendu rasta i ulaganje u stubove rasta, u infastrukturu i investicije.

- Mi smo se u prethodnom periodu dogoovrili i sa vojskom i sa robnim rezervama da popunimo sve što je potrebno i naše robne rezerve su na veoma visokom nivou - rekao je predsednik.

Kako kaže, vojsci je izdao nalog da na 150 odsto uvećaju sve svoje rezerve. Dodaje da će to biti uskoro rešeno.

- Što se tiče energenata imamo dovoljno rezervi, čim zahladi trošimo mnogo više, imaćemo i dovoljno gasa, verujem da ćemo uspeti da napravimo povoljan dogovor i sa ruskom stranom - rekao je Vučić.

Rat u Ukrajini

- Uvek sam govorio da treba da se sakrijemo ispod kamena dok nevolje prođu, ali smatram da je važno da počne da se razgovara o primirju i miru, jer nas ovo vodi u svetsku katastrofu, kao što sam već predvideo - rekao je Vučić.

Kako kaže, danas je raketama gađana Brajanska oblast, biće nastavljeno gađanje ruske municije. Svaki sledeći korak nas vodi do nuklearnog sukoba.

- Mislim da se niko neće libiti da upotrebi svo oruđe koje ima. Odlično ih poznajem i znam šta njihove poruke znače. Ja ću vam reći da malo ko poznaje predsednika Putina kao ja, prosto su takvi odnosi. Onaj ko misli da se on samo pretvara, nije ga nikada sreo u životu - rekao je Vučić.

Kako kaže, neki koji ga ne poznaju, misle da preti "praznom puškom", i dodaje da ukoliko bezbednost Moskve bude ugrožena, kao i bezbednost njegovih snaga, i ukoliko bude video da nema drugog izlaza, on će upotrebiti nuklearno oružje.

- Mi smo potpuno nespremni u ovom trenutku. Mi imamo 257 hiljada mesta u skloništima. Moramo da obnavljamo infrastrukturu da dođemo do broja od oko milion i po ljudi koji mogu da odu u skloništa. Moraćemo da popunjavamo rezerve, mi nećemo biti meta, ali nam se isto piše i ako mete budu oko nas - rekao je Vučić.

Kako kaže, izvinjava se građanima što taj posao nisu na vreme počeli da rade, ali dodaje da će se baviti sada i time.

Penzije

- Penzionerima će za 12 dana doći povećanj od 11 posto, a sledeće godine će penzioneri imati značajno povećanje jer će nam stopa rasta biti visoka. I povećanja će biti od 1. decembra 2025. godine - rekao je Vučić.

Infrastruktura

Kako je rekao, do kraja godine biće završena brza saobraćajnica do Valjeva. Do Vidovdana biće završen auto-put do Požege. Finansiraće se i put Kraljevo - Novi Pazar, sa produženjem do Jarinja.

- Spremni smo da platimo da taj put ide do Severne Kosovske Mitrovice - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da će, zbog događaja u Novom Sadu, brza pruga do Subotice biti "otvorena bez pompe".

- Kada govorimo o suverenitetu, Vojska je značajno ojačala, pojačali smo stanje naše opreme i u broju helikoptera, u broju raketa, dronove, vazduhoplovnih snaga. Potpisali smo ugovor posle mnogo dana teških pregovora za najjačau raketnu ariljeriju u svetu. Reč je o najmodernijim sistemima. Platili smo prvu ratu 472 miliona evra, dana nismo kasnili. Nabavili smo i nove, možda i neke od najboljih sistema dronova u svetu i to bi trebalo da nam stigne tokom 2025. godine. Ulaganjem u Vojsku ulažemo u bezbednost građana Srbije. Davaćemo posebna visoka primanja za nišandžije u tenkovima, ne samo za specijalne jedinice, ali o tim promenama ćete dodatno slušati - rekao je Vučić.

Kada je reč o listama čekanja u našim bolnicama, predsednik je pročitao trenutno stanje.

- Smanjili smo liste čekanja, imali smo prekovremen rad, mogli smo to da izvedemo. Da bi suzbili liste moraćemo da uložimo više od 120 miliona evra, što u opremu, proteze. Rad subotom od 7 do 19 sati u dve smene, pri čemu ćemo to uraditi na sledeći način. Kardiovaskularne intervencije radiće se i nedeljom. Do kraja aprila naredne godine neće biti liste čekanja za kardiovaskularne intervencije i magnetnu rezonancu, ali ni kod očnih intervencija. Do maja 2026. godine biće završen i problem ortopedije. Izgradnja bolnica i domova zdravlja tada če imati više smisla - rekao je predsednik.

Kada je reč o univerzitetima i obrazovanju, ideja je kako kaže Vučić, da se uvede konkurencija u obrazovanju i to dovoljenjem renomiranih univerziteta, koje naši mladi inače pohađaju u inostranstvu.

- Koliko nam dece ode na Luis? Koliko nam dece ode u Cirih? Što te univerezite da ne dovedemo ovde? Što da njihovi roditelji ovde ne plate duplo manje nego tamo? Em će nam deca ostati ovde, em će roditelji morati manje da plate. Što se plašimo konkurencije?

Dodaje da nastavnik i profesor mora da bude poštovan.

- Kao da smo svi poludeli i svi imamo pravo da drugima solimo pamet i da od drugih znamo bolje njihov posao - rekao je on kritikujući pritisak na profesore i nastavnike od strane roditelja.

- Neću da nam odlaze ljudi iz zemlje. Možda nećemo uspeti to da izguramo, a ja ću da se borim da to izguremo. U ovoj zemlji ništa ne možete bez budložera - rekao je on i istakao da se tako izborio za Beograd na vodi.

Vučić je govorio i o pozivu koji mu je uputio ruski predsednik da dođe u Moskvu.

- Bila bi mi velika čast da na 80. godišnjicu oslobođenja od fašizma budem na Crvenom trgu. Ja se ponosim borbom protiv fašizma u kojoj je učestvovao srpski narod, koji je jedini uz grčki narod od početka bio u borbi protiv fašizma. Daleko je deveti maj i zahvaljujem se predsedniku Putinu na pozivu.

Ako dođe do intenziviranja sukoba, kaže da ćemo čuvati Srbiju i nećemo da se mešamo.

- Mi smo neutralna zemlja i skupo plaćamo svoju neutralnost. Zato mnogo izdvajamo za našu vojsku. Nabavljamo najbolje moguće oruđe na svetu - tvrdi Vučić.

Kaže da je vreme "da se sklonimo" i da čuvamo fertilnu bazu našeg naroda, naše ljude i budućnost naše zemlje.

Predsednik je zapitao i "koje to velike zverke štiti režim".

- Ostavke će da podnose ljudi koje pitanje da li kakve veze imaju. Brine me da u ovoj našoj hajci na sve ne bude uhapšeni nevini ljudi jer se i Tužilaštvo plaši hajke na njih, ali im se neću mešati i neću kritikovati, ni hvaliti. Svi iz mog okruženja mi traže da hapsim, sve dok neko po njih ne bi došao da hapsi. Baš ih briga da li će Tužilaštvo da uhapsi nekog drugog pogrešnog.

- Nikada neću da idem iz ove zemlje jer sam ceo svoj život govoto bez odmora, bez normalnog daha posvetio svojoj zemlji i za njen ugled se borio u svakoj zemlji na ovoj kugli. I Srbija danas ima više prijatelja nego ikada. Mislite li da ne može da se vrati na najgore? Pa može. Da vlast vrate najgorima? Može, ali izborima. Prvi ću da čestitam. Tako da, oni svoj posao, a mi svoj.

Autor: Aleksandra Aras