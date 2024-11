'SAMO JE POJASNIO - LOPOV SAM, A NE RAZBOJNIK' Brnabić odgovorila Đilasu: Stranka mu se raspada, ali su svi ostali, osim njega, krivi

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić odgovorila je danas Draganu Đilasu na optužbe da laže i da se plaši rasprave o smeni vlade zbog odgovornosti.

"Đilas je potvrdio sve što je Pernat rekla, a što smo naknadno čuli i od Irene Živković. Zloupotrebili su, dakle, dva potpisa, a ne jedan. Priča se da je i više. Videćemo.

Đilas je ovim što je napisao potvrdio da je lopov. Samo je pojasnio - lopov sam, a ne razbojnik. Nisam falsifikovao, nego sam iskoristio deponovan potpis bez odobrenja. Tako i tokom 10 godina vlasti - nisam ukrao, već sam dodelio sebi i svojim firmama.

A to da se ja radujem što oni više nisu najjača opoziciona stranka već tek treća po veličini - čista glupost. Meni su oni svi isti. Bez mnogo razlike. Samo nijanse. Ovaj što je sada lider opozicije je obećao 1.000 evra građanima pred izbore, znajući da laže, samo da dobije koji glas. Isti. Bivši DOS.

Konačno, Đilas uvek nekog i nešto drugo krivi za neuspeh svoje stranke - kriva sam ja, kriv je Aleksandar Vučić, uništava ih Bulatović, kriv je SNS, izborni uslovi, kriva EU, Kristofer Hil i svi ostali od kineskog predsednika do UAE, samo on nije kriv.

Stranka mu se raspada, ali su svi ostali, osim njega, krivi. Zato se i raspada, a verujem da će se tek raspadati. Meni je svejedno. Ja radim za Srbiju, a ne protiv bilo koje stranke. Uopšte me ne zanimaju. I to sam u politici naučila od Aleksandra Vučića. I to je još jedna, od mnogih, razlika između nas i njih", napisala je Ana Brnabić na zvaničnom "X" nalogu.

Narodne poslanice Sonja Pernat i Irena Živković, podsetimo, saopštile su juče na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije zašto su napustile poslanički klub Stranke slobode i pravde čiji je lider Dragan Đilas, a jedan od razloga jeste falsifikovanje njihovih potpisa u svrhu inicijative za izglasavanje nepoverenja Vladi.

Autor: Dalibor Stankov