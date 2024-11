Grme NATO topovi na ruskoj granici! Alijansa održava velike vojne vežbe u artičkim uslovima u Finskoj, Moskva besna

Hiljade vojnika NATO-a učestvuju u velikim artiljerijskim vežbama na finskom Arktiku ovog meseca, što neki vide kao signal susednoj Rusiji zbog njenog rata protiv Ukrajine.

Zvuci topovske i raketne artiljerijske paljbe odjekuju snežnim, brdovitim predelom Laponije dok oko 3.600 vojnika iz Sjedinjenih Država, Švedske, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i drugih članica NATO-a izvode vatrene vežbe tokom novembra.

Oni su deo najveće artiljerijske vežbe NATO-a ikada održane u Evropi, nazvane Dinamički front 25 (Dinamic Front 25), koja takođe uključuje vežbe u Estoniji, Nemačkoj, Rumuniji i Poljskoj u kojima učestvuje ukupno oko 5.000 vojnika.

Joel Linainmaki, istraživač sa Finskog instituta za međunarodne poslove, rekao je da ove masivne vežbe treba tumačiti kao poruku Rusiji, sa kojom Finska deli granicu od 1.340 kilometara.

Running from 4 to 28 November, it marks the first time NATO allies are practicing artillery fire at a large scale on Finnish soilhttps://t.co/0YkfV9tVJE pic.twitter.com/XHu6W6i1z6