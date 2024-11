K.Mitrovica: Održana tribina o bezbednosti srpske dece na APKiM, kao i mirna šetnja

U amfiteatru fakulteta Tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici danas je održana tribina povodom Svetskog dana deteta na kojoj se govorilo o ugroženosti prava i bezbednosti srpske dece u AP Kosovo i Metohija.

Tribini su prisustvovala deca koja su pretrpela torturu i zlostavljanje od strane Albanaca na AP KiM, njihovi roditelji, direktori i zaposleni u školama, kao i predstavnici Srpske liste, a na početku je prikazan dvimonutni film o odrastanju srpske dece u AP KiM.

Majka dvoje dece koja su u junu prošle godine pretučena od strane pripadnika specijalne jedinice tzv. kosovske policije Marija Radosavljević, ističe da su sva deca na AP Kosovu i Metohiji hrabra, jer je, kako je naglasila, drugačije nemoguće, ali da spokojan život više nije moguć.

"Spokojno koračanje kroz život, trenutno, sa ovom situacijom mislim da je teško. Uvek mi je teško kad deca nisu sa mnom, moram da budem iskrena i da kažem da mi je teško i kada kažu da će ići na neku žurku, grad, rođendane, što je normalno, jer mi našu decu ne možemo da zatvorimo kući, ali smo eto non stop na telefonu, non stop se čujemo, i to je nam je jedno što je ostalo, samo priča, da bi mogli njima da damo neki vetar u leđa, da moramo da ostanemo ovde, da tu živimo, tu se školujemo", rekla je Radosavljević.

Direktor Osnovne škole "21. novembar" u Gojbulji, nadomak Vučitrna, Vukašin Mitrović koga je takozvana kosovska policija nedavno privela na Brnjaku i oduzela mu školske pečate podsetio je da mu to nije prvi susret sa policijom, jer su učestali napadi na školu u Gojbulji.

Podsetio je i da je učenik Nikola Perić bio napadnut od strane albanske dece i istakao da to nije jedini problem.

"Uskraćeni smo za udžbenike, za sve što nam treba, nastavna sredstva, ne stiže nam ništa, mi se sami direktno snalazimo uz pomoć Vlade Republike Srbije i Ministarstva. Dovijamo se na sve načine kako bi deci omogućili bolje školovanje, videćemo kako će dalje biti, iskreno ne znam", rekao je Mitrović.

Direktorka PU "Naša radost" u Leposaviću Zorica Jovanović rekla je da je strah postao odrednica života dece u AP Kosovu i Metohiji, kao i da je danas najteže biti dete, boriti se za elementarna ljudska prava, kao što je pravo na život, na bezbednost, na sigurnost.

"Pravo na obrazovanje. Mi smo svedoci da se poslednjih godina suočavamo sa razno-raznim izazovima, teškoćama, između ostalog i upadima, u tom smislu, strah je kao emocija, nešto što je prateće i nešto što je deo svakodnevnog života", rekla je Jovanović.

Nakon tribine održana je i spontana mirna šetnja do trga Braće Milić u Kosovskoj Mitrovici, koju su predvodile studentkinje sa slikama dece koja su poslednjih godina pretrpela torturu i povrede od strane Albanaca.

Na trgu je u ime srpske dece i mladih pismo pročitala Dara Radosavljević iz Doljana kraj Žitkovca koja je i sama pretrpela zlostavljanje od strane kosvskih Albanaca i koja je rekla da deca samo žele da pošalju poruku da žele da imaju bezbrižno detinjstvo, mirno odrastanje, da grade bezbedan život na ovim prostorima, što im je danas uskraćeno.

"Svi znate kroz šta smo moj brat Kristijan i ja prošli. Naš slučaj nažalost nije izolovan, bilo je i težih primera. Mali heroj Stefan iz Gotovuše je danas sa nama. Zbog njega, njegovih vršnjaka, sve dece sa Kosova i Metohije želim da zamolim da nijedno dete više nikada ne doživi ništa slično, da nijedan otac i majka ne puste suzu zbog brige za svoje dete. Svako dete treba da ima pravo da u školu ide bez straha, da se druži, slobodno šeta, slobodno raste u miru. Zašto mi na to nemamo pravo? Zato neka nas danas svi čuju, neka nas vide i dozvole nam da rastemo u miru i slobodi, što želimo i svoj deci ovoga sveta", navodi se u pismu koje je ona pročitala.

Autor: Dalibor Stankov