Piper: Ovako se blokada saobraćaja i institucija rešava u Evropi! Oštre i visoke zatvorske kazne (FOTO)

Ovako se blokada saobraćaja i institucija rešava u Evropi! Oštre i visoke zatvorske kazne, napisao je nekadašnji novinar televizije B92, Uroš Piper na društvenoj mreži X

🅰️ Sud u Velikoj Britaniji je 18. jula 2024. godine OSUDIO petoro ekoloških aktivista na dugogodišnje zatvorske kazne zbog četvorodnevne blokade prometnog autoputa M25!

Vođa demonstranata Rodžer Halam (58) je osuđen na 5 godina zatvora. Četvoro drugih aktivista je dobilo po 4 godine zatvora.

🅱️ Parlament Velike Britanije je 2022. godine usvojio "Zakon o zaveri čiji je cilj da se izazove javna smetnja" (Law of conspiracy to cause a public nuisance).

Radnje koje su sankcionisane zakonom uključuju uništavanje javne svojine, nanošenje telesnih povreda, ozbiljne nerede i uznemiravanje javnosti.

Zaprećeno je do DESET GODINA zatvora!

---

Zamislimo sad nezamislivo, a to je da sudovi kod nas krenu da rade svoj posao i počnu da donose slične presude!

Kada bi sud u Srbiji reagovao i osudio ove što

🤡🤡🤡 blokiraju mostove, puteve, državne institucije, graknuo bi i Brisel i naše briselske opozicione stranke i njihove NVO!