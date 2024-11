Vučić nakon razgovora sa Ficom: Pričali smo o unapređenju saradnje Srbije i Slovačke - Smatramo da je mir nešto što je od izuzetnog značaja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas predsednikom Vlade Republike Slovačke Robertom Ficom, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji. Fica je jutros na aerodromu dočekao šef srpske diplomatije Marko Đurić, dok mu je na ceremoniji ispred Palate Srbija domaćin bio premijer Miloš Vučević.

Predsednik Vučić je rekao da danas ima izuzetnu čast da razgovara sa Ficom, jednim od najznačajnijih svetskih lidera.

- Imam pravo da to kažem, pošto malo kome u svetu se dodvoravam, a znam koliko je teško voditi samostalnu politiku. Za mene je zadovoljstvo što smo pričali o svim strateškim pitanjima. Pričali smo o unapređenju naše ekonomske i energetske saradnje. Ja sam od njega pokušao da naučim nove stvari, kao što sam svojevremeno naučio kako da koristimo vaučere za letovanje u Srbiji - kazao je Vučić.

Vučić ističe da će uskoro izaći i sa novim idejama pred javnost, i da će građani Srbije biti zadovoljni time.

- Mi smo pričali o svim važnim pitanjima, i o geopolitičkoj situaciji. Mi smatramo zajednički da je mir u Ukrajini i Rusiji neophodan. To je nešto što je od izuzetnog značaja, da već neke odluke koje su donošene, a koje samo raspiruju ratni sukob ne donose ništa dobro - naglasio je Vučić.

Vučić je istakao da će Srbija nastaviti da vodi politiku kakvu je Savet za nacionalnu bezbednost doneo još pre dve i po godine.

- Srbija i Slovačka će braniti tekovine borbe protiv fašizma i nacizma. I uvek i u svakom trenutku ćemo poštovati one koji su se borili protiv nacizma, i oslobađali Evropu - rekao je predsednik Vučić.

Vučić je istakao i da je Srbija bila šokirana atentatom na Fica.

- Dobro smo to razumeli kao posledicu širenja mržnje protiv Roberta. On je izuzetno hrabar čovek, to je retko u politici. Sve je izdržao, i obavlja svoju dužnost na čudesan način, uz ogromnu energiju, kao što je to uvek činio. Mi smo taj zločinački akt odmah osudili, i ne samo osudili već smo sigurni da je potpuno jasno da je iza toga stajala kampanja mržnje uperena protiv Roberta. To se odigrava i u drugim zemljama, srećom tamo nije bilo teških posledica kao u Slovačkoj - rekao je Vučić.

Vučić dodaje da želimo mir, i da se ponosimo tom rečju.

- Želim da se zahvalim na pruženoj ruci koji su Robert i Slovačka ponudili za dalje unapređenje položaja slovačke manjine, kako se to kaže. Ja tu reč ne volim, Slovaci su naša braća. Razmišljali smo i kako da rešimo probleme vode u Padini i Kovačici, i u drugim mestima. Pričali smo i o otvaranju avio linije Srbija-Slovačka, moguće je da će to biti urađeno do kraja sledeće godine - kazao je predsednik.

Upoznao sam Roberta sa odličnim rezultatima Er Srbije, koja danas prevozi tri puta više putnika nego pre 10 godina, kazao je Vučić.

- Nastavićemo da razvijamo i male aerodrome u Srbiji, od Rosulja u Kruševcu, pa do ostalih. Pričali smo i o ulaganjima slovačkih preduzeća. Pričali smo i o saradnji u energetici. Njihov je cilj da pojačaju nuklearne reaktore, mi nećemo postići sličan cilj, ali moramo krenuti u tom smeru što pre moguće. U ovakvim uslovima gde je nemoguće ni izgraditi novi most, zbog grupa za pritisak, to je nemoguće. Zato ću danas Miloše izraziti svoje neslaganje zbog jedne odluke Vlade, to neću uraditi sada. Zato što se plašim da popuštanje siledžijama i ucenjivačima ne vodi nigde. I kao predsednik ću sam nastaviti borbu, da vidim da li će mene ucenama da ubede. I neću da popuštam nikome dok sam živ - naglasio je Vučić, i rekao da je krajnje vreme da se stane na put ucenama i siledžijama.

Naglasio je da je Slovačka poštovala našu zemlju uvek, i rekao da je beskrajno zahvalan i Ficu i državi Slovačkoj.

Obraćanje Fica

Slovački premijer Robert Fico je na srpskom pozdravio predsednika Vučića i, kako kaže, svoju srpsku braću.

- Šteta je što se ne srećemo češće. Odnosi naših zemalja su odnosi uzajamnog poverenja. Mi možemo da se oslonimo jedni na druge, i voleo bih jasno da kažem da poštujemo teritorijalni integritet Srbije, i što se tiče Kosova nikada vas nećemo izneveriti. Sve nam je jasno po tom pitanju, i taj stav deklarišemo bez obzira da li smo deo vladajuće koalicije, već odavno, od kada j nastala stranka čiji sam ja predsednik - rekao je Fico.

Pitanje novinara

Na pitanje o migracijama, slovački premijer je rekao da je nedavno održan specijalizovani forum o tom pitanju, na kom je učestvovao i predsednik Vučić.

- Danas je ovo bio bilateralni sastanak, i zato smo se fokusirali na ekonomsku saradnju. Ali da kažem, Evropska unija treba Srbiji da ljubi ruke, zbog saradnje koju je Srbija pokazala sa Mađarskom, prilikom zaštite granica EU - kazao je slovački premijer.

Kaže da je i Viktor Orban doneo vrlo važne odluke kako bi zaštitio EU od migranata.

- Srbija je mnogo pomogla EU na način kako bi to uradila malo koja država. Nadam se da će se to oslikati u još većoj pomoći koju Srbija dobija od EU. Srbija je nezamenjiva, što se tiče zapadnobalkanske rute - kazao je on.

Predsednik Vučić se zahvalio na lepim rečima Ficu, i kazao je da će Srbija obavljati svoj posao u dogovoru sa slovačkim i mađarskim prijateljima.

- Tebi dragi Miloše da kažem da se odnosilo na odluku da povučete Zakon o univerzitetu. Zbog toga sam očajan, i pričaćemo o tome. Ja znam šta su pritisci i ucene, i znam da ih je često nemoguće izdržati. Ali ako se krene sa popuštanjem, onda bolje da ne vodimo zemlju, pa neka je unište još jedanput, umesto da popuštamo pred svakom ucenom - kazao je Vučić.

Na pitanje o lansiranju ICBM od strane Rusije, Fico kaže da od takvog oružja daljina nikoga ne može da zaštiti.

- Ja sam odbio odluku američkog predsednika Bajdena koja je odobrila korišćenje zapadnog oružja na teritoriju Rusije. To je bezprecedentna eskalacija. To je dokaz da ne postoji interesovanje da se konflikt u Ukrajini završi što pre. Ja mislim da taktika borbe proti Rusije do poslednjeg Ukrajinca će biti za Ukrajinu neverovatno bolna - kazao je Fico.

On ističe da je njegova zemlja mala, i da nema načina da utiče na odluke američkog predsednika.

Srpski predsednik i slovački premijer prisustvovaće i okruglom stolu „Srbija-Slovačka“.

Na srpsko-slovačkom poslovnom forumu biće potpisan memorandum o saradnji između Privredne komore Srbije (PKS) i slovačke Agencije za investicije i razvoj trgovine.

