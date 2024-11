Dejan Bulatović: ONAJ KO UDARA POLICAJCE, PRETI PREDSEDNIKU DRŽAVE I NJEGOVOJ PORODICI MORA BITI NA UDARU PRAVOSUĐA

Dejan Bulatović, narodni poslanik sa liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“, objavio je autorski tekst koji prenosimo u celosti.

Kao čovek koji je na svojoj koži osetio šta znači represija režima kakav je predstavljao Slobodan Milošević, primećujem da je danas potpuno obrnuta stvar, demonstranti vrše agresiju prema policiji i osećam potrebu da pre svega najstrožije osudim divljanje i iživljavanje opozicionih narodnih poslanika i gradskih odbornika nad pripadnicima policije, kojima na žalost svedočimo već tri dana u Novom Sadu. Pozivajući se na stroge evropske zakone koji vrlo jasno predviđaju kazne za svakoga ko izvrši napad na uniformisane pripadnike organa reda, insistiram da se ukidanjem poslaničkih imuniteta svi do jednog nasilnika pozovu na odgovornost i adekvatnu kaznu. Dragan Đilas se baškari i provodi po Londonu za svih 619 miliona evra, kojima je napunio džepove dok je vladao Srbijom, a za to vreme poslao je besprizornu lešinarku Mariniku Tepić, da u njegovo ime komanduje „juriš“ na policiju i time sprovodi nasilje koje nije viđeno u našoj zemlji. Dakle, za nju, ali i za Draganu Rakić, Jelenu Milošević, Danijelu Nestorović i sve znane i neznane nasilnike koji već tri dana bestijalno nasrću na red i zakone ove zemlje, zahtevam ukidanje poslaničkog imuniteta, procesuiranje i pozivanje na odgovornost za besprizorno divljanje kojim su pokušali da sruše predsednika Aleksandra Vučića i legitiman državni poredak koji je on uspostavio. Ovo što je Marinika Tepić, inspiratorka nasilja i sukoba, zagovornica teze da su Srbi genocidan narod, uradila u Novom Sadu, predvorje je onoga što planiraju kako bi svrgli legitimno izabranog predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Nasilje, pretnje i svakodnevni linč koji trpi i preživljava Aleksandar Vučić, njegov brat Andrej, sin Danilo i cela porodica su nezapamćeni pokušaj da ljudi koje narod neće, na silu pokušavaju da otmu vlast. Srbija je tokom devedesetih godina svedočila brojnim protestima, ali nikada nije bilo da se raspomamljeni demonstranti zaleću na policiju. Volja naroda je neosporna, a ta volja je izražena u korist Aleksandra Vučića, kome je povereno apsolutno poverenje da upravlja Srbijom. Onako kako Đilasova „Srbija protiv nasilja“ juče i danas pesniči i napada policiju, tako će sutra da se obračunava i sa svojim neistomišljenicima, ali i sa građanima koji ne dele njihova izdajnička uverenja. To nipošto ne smemo dozvoliti. Pristojna i poštena Srbija Aleksandra Vučića mora pobediti ovo zlo.

Autor: Dejan Bulatović