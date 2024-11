'MI NE DELIMO LJUDE NA MANJE I VIŠE VAŽNE' Brnabić odgovorila na izjavu Žarka Koraća: Istina će na kraju pobediti!

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić odgovorila je na komentare Žarka Koraća.

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić odgovorila je Žarku Koraću koji je u jednom od opozicionih medija izjavio da su ostavke koje su usledile kao posledica tragedije koja se dogodila u Novom Sadu podnešene samo zbog, kako je naveo, pritiska javnosti.

"Uvek polaze od sebe. Korać i ostali koji danas sa sličnim narativom gostuju po Šolakovim medijima, su ti koji dele ljude na „važne“ i „manje važne“ i uvek su bili spremni da one „manje važne“ žrtvuju – tako je, na kraju, završio i Bora Novaković. To je njihova politička i životna filozofija. Mi iz SNS, za razliku od njih, ne delimo ljude na „važne“ i „manje važne“. Tužilaštvo i sudstvo neka rade svoj posao. Po mogućnosti, neka pokušaju da se odupru pritiscima ulice. Ako ne mogu, preživećemo i to i istina će na kraju svakako pobediti. Jelena, Anita i Goran su moji prijatelji i na to prijateljstvo sam ponosna. Oni nisu manje važni SNS-u, za Anitu ne znam čak ni da li je član. Oni su kolege i prijatelji. Ljudi koji su, koliko ih znam, a znam ih jako dobro, u svakom trenutku davali sve od sebe da svoj posao, za svoju državu, urade najbolje moguće. A svojom izjavom, Korać ih je sam abolirao jasno ističući da ni on ne veruje da su zaista za bilo šta krivi, već da su „žrtvovani“. I ako su, kako Korać kaže, „žrtve“, onda su i oni (i njihove porodice) bez ikakve sumnje žrtve rulje koja je divljala ispred tužilaštva poslednja tri dana, kao i straha ljudi bez ličnog i profesionalnog integriteta u istim tom tužilaštvu", poručila je Brnabić na društvenoj mreži "X".

Podsetila je i na zanimljive detalje iz Koraćeve biografije.

"Zarad poginulih i njihovih porodica, zarad Srbije, mi želimo pravdu, a ne lov na veštice, mi želimo samostalno, profesionalno i hrabro, a ne uplašeno i poraženo tužilaštvo. Što se Koraća tiče – neka se i on javio. Da se podsetimo da je upravo taj čovek bio potpredsednik Vlade Srbije kada je ubijen premijer Zoran Đinđić. Premijera streljanog na ulazu u Vladu Srbije. Podneo ostavku tada nije. Nije je ni ponudio. Kao potpredsednik Vlade očigledno nije smatrao da je morao da uradi nešto da spreči to monstruozno ubistvo, ili da kasnije uradi sve da bi se obelodanila politička pozadina tog ubista. U najtežim vremenima, pokazao je da nema bilo kakvu moralnu, ljudsku ili političku odgovornost. Nastavio da se bavi politikom. A danas drži predavanja o moralu i odgovornosti. Jadno", zaključila je Brnabić.

Autor: Iva Besarabić