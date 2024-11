Dačić: Čestitam svim pripadnicima MUP-a na uspešnoj potrazi za Balijagićem

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić čestitao je danas pripadnicima Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ), ali i svim ostalim jedinicama koje su posle 25 dana uspešno pronašle dvostrukog ubicu Aliju Balijagića u selu Pribojska Goleša.

Dačić je za TV Prva rekao da je intenzivna potraga za Balijagićem trajala veoma dugo, jer je on na tom prostoru bio "svoj na svome".

"Tu je decenijama unazad. Za njega se zna da je 30 godina bio u zatvoru, da je opasno lice, da se veoma dobro snalazi na tom prostoru, te je u slabo naseljenim selima tokom skrivanja koristio objekte za koje je znao da u njih retko ko može doći", rekao je Dačić.

Ministar je dodao da je Balijagić pronađen 15 kilometara dalje od mesta na kojem je poslednjeg put viđen, a da su pripadnici SAJ bili na 45 kilometara od sela Pribojska Goleša, u kojem je uhapšen.

Dačić je podsetio da su u potragu bili uključeni dronovi, termovizijske kamere, razmatrale su se sve dojave, ali da je teren izuzetno nepristupačan.

"On je jednog dana primećen u crnogorskom delu, a sutradan na našoj strani", naveo je Dačić.

Govoreći o epilogu potrage, Dačić je rekao da je od pomoći bio sneg, jer je jedan meštanin primetio tragove psa i čoveka i pozvao policiju.

"To je bilo u tri noću. Bila je dilema da li će SAJ krenuti odmah, ili ujutru. Ja sam dao naredbu da pomoćnik direktora policije Dragan Vasiljević odmah ode i on je dao naredbu svim jedinicima - SAJ-u, Žanadaremriji, policajcima iz PU Prijepolje i graničnoj policiji da krenu na teren", reko je Dačić.

Odlazak do sela Pribojska Goleša Dačić je opisao kao izazovan, budući da je reč o putevima koji se nalaze na tromeđi Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

"Kada su ušli u kuću, Balijagić je spavao, odmah je digao ruke, imao je pored sebe dve puške - lovačku i lovački karabin, odnosno prerađenu vojničku papovku. Obe su imale metak u cevi, on se zasigurno mirno ne bi predao da je bila drugačija situacija. Nije bilo potrebe za intervencijom, SAJ ga je direktno uhapsio", rekao je Dačić, istakavši da je čitav ovaj slučaj izazvao veliko uzemirenje i strah građana, zbog čega je odao priznanje svim pripadnicima MUP-a na uspešnoj akciji.

Dačić je dodao da je sada potrebno da pravosudni organi Crne Gore adekvatno reaguju prema našim organima.

"On će ovde odgovarati za dela koje je ovde počinio, ali sada to sve treba da uđe u fazu koja će dovesti do njegovog procesuiranja za ubistvo. Apelujem na crnogorske organe da sada budu ažurni", zaključio je Dačić.

Alija Balijagić je bio u bekstvu od 25. oktobra, kada je u selu Sokolac kako se sumnja ubio Milenku i Jovana Madžgalja i to tako što je pucao iz lovačke puške.

Uhapšen je sinoć u selu Goleši kod Priboja, oko 150 kilometara udaljenom od mesta zločina. Bio je u napuštenoj kući, a sa sobom je imao dve lovačke puške.

Autor: Dalibor Stankov