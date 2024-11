Juče je kao bomba odjeknula vest da je uhapšen Goran Vesić sa još 11 osoba koji se dovode u vezu sa tragedijom u Novom Sadu. Novosadsko tužilaštvo naredilo je privođenje među kojima su ministar u ostavci Goran Vesić i vršilac dužnosti direktora Infrastruktura železnice Srbije Jelena Tanasković koji nisu bili na funkcijama tokom radova na zgradi.

Dejan Miletić iz Centra za društvenu stabilnost rekao je u Novom jutru TV Pink kod Jovane Jeremić da ne zna zašto pojedini ljudi imaju potrebu da žure sa tumačenjima.

- Ja ne vidim tu elemenata, 20 dana je prošlo od tragedije Tužilaštvo je imalo dovoljno vremena da sagleda razne uglove ove tragedije i mislim da je radilo prema savesti. Nikakvu Mariniku tu ne prepoznajem niti bilo koju struturu. Kad bi mene lično pitali ja ne vidim odgovornost Vesićevu niti Tanaskovićkinu - rekao je Miletić.

On navodi da moramo da vraćamo veru u institucije i da ne sme da bude destabilizacije iu da pored već destabilizovanih institucija nastavljamo destabilizacijom.

- Moramo da vraćamo veru u institucije a ne da ih podrivamo dalje - naglašava Miletić.

Stevica Deđanski, analitičar, rekao je da svi znaju da ne može da bude neko kriv ko je na toj funkcij samo par meseci.

- Da li je politički kriv ok, jeste prosto u svim zemljama se to dešava da kada se desi neka nesreća ministar koji je na toj poziciji podnese ostavku iako nema njegove direktne odgovornosti. Vesić može da bude kriv za milion drugih stvari, ali za ovo smem da se kladim da nije krivično kriv - rekao je Deđanski.

On navodi da je po njemu greška što ovi ostali nisu podneli ostavku.

Govoreći o sličnim nesrećama koje su se desile u inostranstvu Deđnski navodi da se tamo nije smrt ljudi nije koristila za politiku i da je to srpski izum.

- To je izum Đilas i Marinike koji kad neko pogine oni izađu na ulicu, ali kad pogine Srbin na Kosovu i Metohiji onda ne izlaze na ulicu, jel to nije nasilje to je njihov mecena Kurti koji ubija i to je uredu onda uza njih - kaže Deđanski.

On dodaje da je tužilaštvo potpalo pod uticaj javnog mnjenja i lukšemburske televizije i da je to uticalo da se privedu Vesić i Tanaskovićka.

Bojan Borovčanin, predsednik Udruženja građana "NIT", reako je da ovde sada možemo da vidimo tužilaštvo u svom svetlu i ko su i šta su i šta i kako znaju da rade.

- Videćemo koliko su oni agumentima i dokaznim materijalom tačni i potkrepljeni da mogu da mogu ovakvu odluku da donesu -reako je Borovčanin.

On je dodao da tužilaštvo i istražni organi treba da rade 24 sata dnevno na ovom predmetu, zato što je naš narod zaista željan istine i saznanja šta se konkretno desilo.

- Što se tiče delova opozicije naravno da je očekivano da će oni da iskoriste svaki mogući momenat da onaj rejting koji im je u padu oni hoće da iskoriste sve ovo da ga podignu - navodi Borovčanin.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je gostujući na Javnom servisu Srbije reako da je taj servis sestrinska fimra N1 televizije i Nova TV.

Luka Stajić, analitičar, reako je da su te televiije poznate po vršenju nasilja preko vih njihovih mogućih sredstava i mehanizama.

- Sa druge strane RTS koji treba da na istiniti i pravovremeno informiše o svim najbitnijm stvarima vidimo da neko ide iz krajnosti u krajnost i da nekad zanemaruju najbitnije informacije - rekao je Stajić.

On je pohvalio predsednika Vučića što je direktno predstavio probleme.

Autor: Dalibor Stankov