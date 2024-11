Vučić na otvaranju 'Vinske vizije Otvorenog Balkana': Ovo je treći vinski sajam po značaju u Evropi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Miloš Vučević prisustvovali su otvaranju Trećeg međunarodnog sajma vina, hrane, rakije i turizma ''Vinska vizija Otvorenog Balkana''. Na sajmu koji će trajati od 22. do 24. novembra predstaviće se više od 650 izlagača iz brojnih vinarija, destilerija i gastronomskih kompanija iz 38 zemalja.

17:20 - O EXPO

- To nije manifestacija, to je vizija za budućnost ove zemlje. Kao što i ovo izgleda lepše nego od najlepših hala i ljudi koji prave štandove su se postarali da to izgleda što je lepše i bolje. To pokazuje napredak zemlje, a kada bih mogao da vidim dve godine u budućnost bio bih presrećan, ali radićemo naporno i verujem u snagu Srbije - kazao je Vučić.

17:15 - Vučić kaže da se svakog dana menjaju stvari u svetu i pitanje je da li bilo šta možemo da predvidemo. Tramp je čovek orjentisan ka ekonomiji, ka spajanju, smatra Vučić.

- Ja odlično znam Džareda Kušnera, sa njim sam se video 30 puta. Isto tako sa Grenelom, Rod Blagojević je vrlo uticajan... Verujem da ćemo imati pristup, ali ko će da dočeka januar i šta će sve da bude do januara? - navodi Vučić u razgovoru sa novinarima.

17:00 - Vučić je istakao da vinarije privlače sve više turista.

- Nisam u stanju da probrojim sva srpska vinogorja, i nisam u stanju da kažem ko je najbolji. Nisam se šalio kada sam rekao da za 6 godina možemo da preteknemo Slovence, nije pitanje količine već kvaliteta. Naši vinari su mnogo napredovali, tehnologija ogromnom brzinom napreduje i ti ljudi su veoma vredni i posvećeni. Verujemo da ćemo završiti na preko 14 miliona noćenja, a da ćemo imati preko 4,5 miliona gostiju u Srbiji. Nikada nismo bili poznati po turizmu, ali ako poredte taj broj, to je četiri puta više nego što je bilo pre 10,12 godina. Kada država napreduje velikom brzinom u vinskoj industriji, to znači da njena ekonomija, da ta zemlja u svim aspektima napreduje - rekao je Vučić.

16:47 - Nakon zdravice Vinska vizija je otvorena, a predsednik Vučić je obišao štandove na sajmu

16:35 - Okupljenima se obratio predsednik Srbije Aleksandar Vučić i zahvalio se svima na prisustvu

Vučić je u svom obraćanju istakao da su nam stigla vina čak i iz SAD, Tunisa, Ugande... ali i ogroman broj izlagača iz Italije i Kine.

- Ova ideja je nastala kao zaključak Beograda, Skoplja i Tirane i zahvalan sam svima, žao mi je što Edi Rama nije večeras sa nama. To nije mali trud. Ogroman trud su u ovo uložili - istakao je Vučić i dodao da je ovo treći sajam po značaju u Evropi.

Predsednik Srbije je izrazio zahvalnost vinarima ističući da je ponosan na njihov rad.

- Želim da citiram Bendžamina Frenklina koji je rekao da ,,vino čini svakdonevni život lakšim, manje žurnim ali sa manje tenzija i više tolerancije". Samo da mi to u regionu još malo bolje razumemo i onda sam siguran da ćemo po ovom i još mnogim pitanjima imati mnogo više uspeha - rekao je Vučić.

16:30 - Albanski premijer Edi Rama obratio se putem video poruke u kojoj je istakao da je Vinska vizija svojevrsna platforma da vino, koje je svetski ponos svake zemlje, dođe do što šire publike.

16:25 - Željka Cvijanović, predsedavajuća Predsedništva Bosne i Hercegovine, istakla je da ovaj Sajam možemo s pravom nazvati ,,deljenje zajedničke vizije".

16:20 - Gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković naglasio je da čak 650 izlagača dokazuje da je ovo najveći sajam u ovom delu Evrope, te poručio da je Vinska vizija prilika da se duržimo i uvidimo šta se dešava.

- Uživajmo u ovom danu, sretn i čestitam Beogradu - poručio je Janković.

16:15 - Na otvaranju ovogodišnje Vinske vizije obratio se direktor Saveza vinara i vinogradara Stevan Rajta, koji je istakao da su vina sa naših podneblja stvarali posebne priče, uz koje danas koračamo ka modernim trendovima.

- Danas smo ovde da zajedno proslavimo snagu vina, gastronomije, saradnje i inovacije. Vinska vizija Otvorenog Balkana prerasla je u nešto mnogo više, mesto susreta gde se tradicija prepliće sa modernim iskustvima. Ovogodišnja Vinska vizija donosi brojne mogućnosti za sve učesnike, više od 2.000 B2B zakazanih sastanaka - rekao je Rajta.

Kako je najavljeno iz Vlada Srbije, tokom tih dana Beograd će biti u fokusu evropske i svetske javnosti kao prestonica vina i gastronomije.

Dodaje se da će se na ovoj trodnevnoj manifestaciji predstaviti izlagači iz Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Australije, Holandije, Južne Afrike, Libana, Meksika, Portugalije, Švajcarske, Tunisa, Ugande, Ujedinjenog Kraljevstva i drugih zemalja.

Najbolje očekuju pehari

Među učesnicima će biti predsednik Instituta "Master of Wine" u Londonu slavni Rod Smit MW, a njegove kolege Kerolajn Gilbi MW, Pasi Ketolainen MW, Kristofer Bur MW, Elizabet Gabej MW, Alison Fleming MW i Ivan Barbić MW učestvovaće u radu međunarodnog žirija koji će ocenjivati balkanska vina na takmičenju "Vinski trofej Otvorenog Balkana", koje je do danas izraslo u jedno od najznačajnijih u jugoistočnoj Evropi.

U okviru ovog nadmetanja, 25 renomiranih vinskih sudija na čelu sa čuvenom Kerolajn Gilbi MW oceniće više od 900 vina iz Srbije, Severne Makedonije i Albanije, a najbolji među njima biće ovenčani peharima i medaljama.

Domaći i inostrani vinski stručnjaci održaće i niz atraktivnih stručnih predavanja, radionica i vođenih degustacija, među kojima su posebno atraktivne one posvećene vinima od autohtonih sorti.

Ističe se da će se na predavanjima govoriti i o sjajnim teroarima Srbije i Balkana, marketinškim strategijama u vinskom biznisu, kreiranju savršene vinske karte, a biće prostora i za priče o velikim vinima i poznatim regionima sveta - od Francuske i Italije, pa sve do Kalifornije.

Istovremeno, od 22. do 24. novembra, na pratećem događaju "Vizija hrane Otvorenog Balkana (Food Vision)" okupiće se lideri prehrambene industrije i kulinarstva, među kojima će se naći neka od najistaknutijih imena kulinarskog sveta.

U saopštenju se navodi da će tokom trajanja sajma, posetioci moći da prisustvuju i takmičenjima mladih kuvara i kuvarskih timova, kao i brojnim radionicama i predavanjima.

Precizira se i da edukativni program manifestacije obiluje master klas sesijama i motivacionim predavanjima koje će voditi najpriznatiji stručnjaci iz sveta gastronomije.

Pored toga, posetiocima će se u "Gastro Teatru" predstaviti i najbolji restorani i hoteli iz Srbije, Severne Makedonije i Albanije, koji će pripremati set menije iz tri sleda u kombinaciji sa vinima po odabiru najboljih somelijera iz Srbije.

Napravljena je i posebna digitalna platforma za zakazivanje B2B sastanaka i do sada su potvrdili učešće distributeri i profesionalni kupci iz više od 48 zemalja, što kako se dodaje u saopštenju, ističe izuzetan međunarodni karakter sajma, kao i izvozni potencijal koji Srbija ima.

Vlada Srbije u saopštenju navodi da će kao i prethodnih godina i ove godine centralno mesto u hali 3 Beogradskog sajma zauzeti zajednički štand tri nacionalne turističke organizacije zemalja Otvorenog Balkana, na kome će zajedno predstaviti turističku ponudu i kulturno nasleđe sve tri zemlje.

Ovogodišnji fokus predstavljanja je na održivosti, nasleđu i modernim ukusima, temama koje su u skladu sa dinamičnom gastro scenom u Srbiji i vizijom saradnje i razmene sajma Vinska vizija Otvorenog Balkana.

Kompletan program predavanja i radionica, kao i link za registraciju zainteresovanih posetilaca nalazi se na zvaničnom sajtu manifestacije (link https://fair.openbalkan.com/).

Prvi dan sajma "Vinska vizija Otvorenog Balkana" biće otvoren samo za predstavnike medija i profesionalne posetioce sa pozivnicama, a 23. i 24. novembra za sve ostale sa ulaznicama.

Cena dnevne ulaznice je 1.000 dinara, grupna ulaznica za 20 i više posetilaca košta 700 dinara po osobi, a porodična 1.600 dinara, dok se parking za automobile naplaćuje 200 dinara po satu.

Ovogodišnja Vinska vizija Otvorenog Balkana "Preplet ukusa" održava se u halama 1, 1A, 2, 3, 4 i 5.

Autor: Marija Radić