Ovo su sinovi Dragana Markovića Palme, podarili mu 5 unučića: Markovići najbrojnija porodica u Končarevu

Dragan Marković Palma preminuo je juče posle kraće i teške bolesti. On je umro u svom domu, a iza sebe je ostavio suprugu Snežanu, dva sina i unuke.

Snežana i on živeli su u Končarevu sa sinovima Daliborom i Darkom, snajama i unucima.

Markovići su najbrojnije domaćinstvo u Končarevu, jer je pod istim krovom živelo devet članova porodice. Osim Palme sa suprugom, sinovima i snajama, tu je i petoro unučadi.

Podsetimo, samo pet dana pre smrti, Palma je okupio svoje prijatelje kako bi se oprostio od njih. Među prisutnima na oproštajnom okupljanju bio je i njegov dugogodišnji prijatelj, Novica Tončev, koji se emotivno prisetio poslednjih trenutaka provedenih s njim.

- U nedelju sam bio kod njega. Ja sedim i pijem kafu, a Palma me zove i kaže dođi na Rtanj. Kaže dođi sportski obučen. Bila je muzika, prijatelji, častili smo muzičare, a onda me je pozvao da sednem sa njim nasamo i rekao mi da su mu u Nemačkoj otkrili da je bolestan. Jako tužno, ja sam mu poželeo uspešno lečenje. Smršao je oko 30, 40 kilograma, nije to više bio taj Plama kojeg znamo. Družimo se 34 godine, a već 30 godina svake godine smo zajedno slavili Novu Godinu, bio je veliki čovek i prijatelj. Celoj porodici želim da izjavim saučešće - rekao je Novica.

Iako je tražio lek i pokušao da se leči u Nemačkoj, Dragan Marković Palma je, kako su njegovi prijatelji istakli, odlučio da se oprosti od ljudi koje je voleo. Njegov odlazak ostavlja veliku prazninu u životima porodice, prijatelja i svih onih koji su ga poznavali.

Porodici preminulog političara i dugogodišnjeg prijatelja javne scene upućene su brojne poruke saučešća.

Autor: Aleksandra Aras