Posle kraće bolesti, 22 novembra je u 64. godini preminuo Dragan Marković Palma, predsednik Jedinstvene Srbije, narodni poslanik i predsednik Skupštine grada Jagodina.

Života Starčević, jedan od najbližih saradnika Dragana Markovića Palme, govorio je jutros za Jutro sa dušom o prijateljstvu sa Palmom kao i njegovim velikim delima.

- U ime Jagodine, porodice Marković, hvala na pošti voljenom čovek, šefu, prijatelju, drugu... Hvala jer nekoliko dana sa velikim poštovanjem govorite o Palmi. Znate Jovana koliko vas je poštovao, koliko je voleo ljude, koji nikada nije jeo sam... Prosto, rekli ste, to je čovek sa velikom harizmom. On je najbrže moguće sklapao poznanstva sa ljudima. Ne poznajem čoveka koji je to bolje radio. Teško je primao ljude u okruženje, a kada vas prihvati, odmah je to porodica... To je njegov rođeni - rekao je Žika.

Palma je živeo svoju politiku i program, domaćinski, dodao je on.

- On je živeo tako do poslednjeg trenutka, dostojanstveno, gde nije govorio o problemima. Takav je bio, tako je živeo, nije želeo da priča da je boelstan. On je poslednjih par meseci imao zdravstven probleme, a niko od nas nije mogao da zamisli da će ovako da završi. 21. je imao dobre rezultate i onda se stanje naglo i drastično pogoršalo. - orkrio je Starčević.

Njegova najveća snaga bila je njegova porodica, dodaje Žika.

- On je bio dobročinitelj, krčio je puteve ljudima u Jagodini... - naveo je on potom.

