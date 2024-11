Istorijski trenutak! Siniša Mali: Srbija će po prvi put biti svrstana među države sa kreditnim rejtingom investicionog ranga

Sednica skupštinskog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na kojoj se razgovara o predloženom budžetu za 2025. godinu je u toku, saopštio je ministar finansija Siniša Mali.

On kaže da je to prvi budžet koji Srbija predlaže kao zemlja sa investicionim rejtingom, a nakon što je našoj zemlji agencija "Standard and Poor's" u oktobru povećala kreditni rejting na nivo BBB-, čime je po prvi put u svojoj istoriji svrstana među države sa kreditnim rejtingom investicionog ranga.

- Takođe, prvi put ove godine, kao deo budžetske dokumentacije, pripremljen je prilog „Zeleni budžet“, a mi smo jedna od retkih zemalja koja je u Zakon o budžetu za 2025. godinu integrisala upravo zeleni budžet. Izradili smo i Građanski vodič kroz budžet, koji daje najznačajnije informacije o procesu i Predlogu zakona o budžetu. Do sada je vodič objavljivan nakon usvajanja zakona o budžetu, a sada smo, prvi put, objavili vodič pre početka rasprave o budžetu, što povećava transparentnost budžeta - naveo je Mali na Instagramu.

Takođe, nastavlja on, planiraju da od sledeće godine pokrenu šire konsultacije sa građanima Srbije o budžetu, kako bi i njih uključili u izradu budžeta za 2026. godinu. Prema predloženom budžetu, projektovana stopa privrednog rasta za 2025. godinu iznosi 4,2% BDP, dok je javni dug sektora države projektovan na 47,5% BDP.

- Predlogom budžeta predviđeno je povećanje penzija od 10,9% počev od 1. decembra ove godine. Predviđeno je i povećanje plata u javnom sektoru od osam do 11%, kao i povećanje minimalne zarade od 13,7% počev od 1. januara 2025. godine. Predstojeća povećanja nas približavaju ispunjenu obećanja koje smo dali da će do kraja 2027. godine plate u Srbiji iznositi 1.400 evra, a penzija i minimalna zarada po 650 evra - kaže Mali.

Predviđena su i rekordna izdvajanja za kapitalne investicije u iznosu od 762,9 milijardi dinara, a u predlogu budžeta je više novca i za sektor poljoprivrede, prosvete, zdravstva, socijalne zaštite, zaštitu životne sredine, za kulturu i nauku.

- Odgovorna ekonomska politika je imperativ kojim se vodimo i od koga ne odustajemo, i zato nastavljamo da radimo na poboljšanju kvaliteta života građana i na daljoj modernizaciji i izgradnji Srbije - zaključio je ministar.

Autor: Snežana Milovanov