'ONI SE MRZE MEĐUSOBNO' Vučić o incidentu u Skupštini Srbije: Kad se opozicija sastane, uvek nam jedan ili dvojica dođu da nam kažu šta se desilo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gost je večeras na televiziji Pink povodom današnjih događaja na sednici Skupštini Srbije.

Vučić je na početku govorio o obilasku radnika na auto-putu kod Požarevca.

- Ja sam sendvičar i volim sendviče. Volim i jabuke. Kupio sam jabuke i odneli smo radnicima tamo. Tamo su, uglavnom, imate Kineze, Indijce i Srbe. Reč je, nismo išli baš do Požarevca, išli smo na, to je most na osmom kilometru od autoputa ka Požarevcu. Inače, taj sektor ima 23 kilometra, mi ćemo 21 kilometar odmah iza prvog mosta da pustimo sve u potpunosti do Požarevca do kraja godine. Ja sam se nadao, ja sam se nadao da ćemo da završimo do 22. marta da bi naši ljudi iz Nemačke, Italije, Francuske, Švajcarske koji dolaze, a koji Praničevski okrug je prvi ili drugi okrug po broju ljudi koji žive u inostranstvu i koji se vraćaju za katolički Božić, onda ostaju do Nove godine ili do našeg Božića, pravoslavnog, i onda se vraćaju nazad. Te osobe će vam doći, koristiće brzo saobraćajnicu ili će biti obrađeni kada se budu vraćali. Otvorićemo i 13 kilometara između Gradišta i Golubca, to su velike stvari, ovde nam fale tih 351 metar na Velikoj Moravi - rekao je Vučić.

- Sa druge strane, dakle, one stare trake koje sada rekonstruišemo, da bi mozak bio dobar, solidan i siguran. Tako da, to završavamo i verujem da je 29. decembar krajnji rok kada ćemo da otvorimo svih tih 21 km i onih 13 km između Gradišta i Golubca. A onda ćemo da nastavimo da radimo projekat i pošto nam se u Golubcu opet pravi problem sa izlaskom u centar grada, gledaćemo da 5-6 km ponovo napravimo projekat da ga produžimo na putu ka Milanovcu, da ne bismo imali velike gužve u samom Golubcu. Ali to su neverovatne stvari, to je izvanredno kako Srbija napreduje. Mi za dve nedelje završavamo Šabac-Loznicu, za manje od dve nedelje završavamo do Vrnjačke Banje u to put. Dakle i to sa ove strane od Pojata, znači kada prođete Jagodinu, Ćupriju, Paraćin i onda idete na Pojate, Čićevac, Mrzenicu, Kruševac, Koševi, Trstenik i Vrnjačku Banju. Posle toga završićemo i ovaj ostatak puta od Banje do Kraljeva i od Kraljeva do Čačka i odmah krećemo dalje - rekao je Vučić.

"Oni se mrze međusobno"

- NGO-vi šta god radili, da im ne ide. Ima koliko god nasilni bili da im ne ide. Onda to izaziva dodatnu tenziju i dodatnu nervozu kod njih. To može da bude jedan od razloga. Drugi razlog može da bude zato što hajde da uradimo šta još možemo, još dva meseca dok ne dođe Tramp. Treći razlog može da bude nervoza zbog toga što nisu sigurni koliko će Šolak moći da baca svojih para i finansija i koliko to može da traje, pa hajde da požurimo. Dakle, kako god okrenete, mnogo razloga za njihovu nervozu, ali nikada ni jedan taj razlog ne sme da vas dovede do nasilja, da ga provodite. Ali mislite da to moglo da se izbegne danas što se desilo u Skupštini? Da su sve, jesu oni svesno došli tamo da prave haos ili je to... Hajde da analiziramo. Imali ste dva dana posle tragedije i imali ste Novi Sad. Podsetiću vas, ja sam dan uoči toga rekao šta će se dogoditi u Novom Sadu, je li tako bilo? Rekao sam javno, izašao i rekao javno da planiraju da urede to i to, da će ispred gradske Skupštine da krenu da napadaju, da pokušaju da uđu u Gradsku Skupštinu, da bacaju baklje kroz prozor i sve drugo. I sve kako sam rekao, tako se i desilo. Znate, kad se oni sastaju, oni dođu, uvek jedan, dvojica od njih dođu pa nam ispričaju jer se mnogo mrze međusobno - objašnjava Vučić.

- To je to što one rade. Jer je mržnja između njih nemoguća. Tako su danas jedni okrivili Đilasa za ovo što se dogodilo od njih. Ovi Đilasi optužuju, ne znam, Aleksića i Ćutu i tako dalje, tako da vam se to sad deli između njih. Jedno je potpuno sve jedno. Jedni i drugi misle isto i ne razmišljaju o tome da ljudima u Srbiji ponude nešto više, nekakav plan i program ili bilo što. I ja kao predsednik moram da kažem da nećete od mene da čujete večeras bog zna kako teške reči. Ja ću pozvati jedne i druge, vlast i opoziciju, da razgovaraju. Da razgovaraju. A mogući su razgovori, izvinjavam se, zato što je nekoliko puta i predsednica Skupštine nudila razgovore. I ja sam razgovarao nekoliko puta, pa nikada nisu hteli. I vi ste isto, pa nisu hteli da razgovaraju. Ali su mogući razgovori, pogotovo kada je sad ovako eskaliralo u Skupštini. Da vam kažem nešto. Znate kako to ide. Došao da se nasmejemo, ali gledalac je da malo se odobrovolji. Došao je prošli put kod mene lider jedne stranke koja je dobila tri posta. Prošli put, pretprošli put, više ne znam. I kaže on meni, predsednik čelovom lista ovde, možda bismo mi mogli da uđemo u vlast, ali vi morate da ispunite ove uslove. Znate, vi niste mnogo popularni u ovom našem delu. Za nas bi bilo strašno, pa mi to moramo da opravdamo. Ja gledam one brojeve, mi smo kao predsednički kandidat dobio 60 koma nešto od važećih glasova, 59 posto od ukupnih. Dobili kao stranka 49 posto, on dobio 3,14, tako nešto. Da, u pravu ste, mi smo veoma nepopularni. Vi ste strašno popularni i hvala vam što ste nam ukazali tu čast. Nego da vidim ja šta je to što ste nam doneli. On mi donosi, kaže, nedelja mora da bude neradni dan - kaže Vućić.

