Brnabić: Opozicija želi građanski rat, vlast želi rad i prosperitet za sve građane

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da predstavnici opozicije koji su juče pravili nerede u Narodnoj skupštini žele građanski rat, a da vladajuća koalicija, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Miloš Vučević žele rad i prosperitet Srbije radi unapređenja standarda svih građana Srbije.

Brnabić je rekla da će šteta koja je juče napravljena u Narodnoj skupštini koštati dosta, kao i da će dati sve od sebe da je snosi opozicija.

"Razumem da beže od razgovora o budžetu. Srbija je u prvih devet meseci ove godine najbrže rastuća evropska ekonomija. Prvi put kada pričamo o budžetu imamo investicioni rejting, duplo veće prosečne penzije nego u njihovo vreme. BDP je u njihovo vreme bio 33 milijarde evra, a na kraju godine ćemo imati više od 80 milijardi, dok je cilj da do 2027. godine, zahvaljujući pametnoj politici na čelu sa Aleksandrom Vučićem, imamo više od 100 milijardi evra", navela je Brnabić za Javni servis.

Govoreći o jučerašnjem danu, Brnabić je rekla da je opozicija pokušala da se fizički obračun, kao i da se nadala da to toga ipak neće doći zbog dostojanstva Narodne skupštine.

"Čovek koji je Đilasov plaćenik dvadesetak godina, Nemanja Šarović je najavio ovakav događaj. Nama je bilo jasno da je to Đilasov plan. Svi smo videli da je na članove Vlade nasrnuo prvo Radomir Lazović iz Zeleno levog fronta. Oni ne poštuju pravila i dogovor. Niko, bez eksplicitnog odobrenja predsedavajućeg, ne sme da se približi stolu predsedavajućeg. Kad sam stupila na funkciju predsednika parlamenta, imala sam dogovor da u salu ne ulazi obezbeđenje, a onda sam juče kao predsednica pokupila sve papire", rekla je Brnabić.

Ona je dodala da je Dragan Đilas prvi udarac uputio poslaniku iz vladajuće koalicije, nakon čega je odredila pauzu i pozvala na kolegijum, ali da su poslanici opozicije želeli da blokiraju dom Narodne skupštine.

"Želeli su da blokiraju povećanje penzija i plata, podršku porodicama sa decom, zdravstvo, poljoprivredu, izgradnju puteva i pruga - kako bismo imali jači rast koji će obezbediti povećanje plata i penzija i omogućiti dodatni rast standarda građana", navela je Brnabić.

Ona je dodala da ponašanje opozicionih poslanika nije traganje za pravdom povodom tragedije u Novom Sadu, već da je reč o oduzimanju institucija iz ruku građana Srbije i dodeljivanje njima samima.

"Oni su bez ikakve sramote seli na mesta ministara. Njihova politika je - hajmo nasiljem da se nađemo u klupama ministara, da budemo tužioci, sudije. Nećemo im to dozvoliti. Ovo je narodni dom, nas je narod birao, ja se ponosim što sam narodni poslanik, a onda i predsednik Narodne skupštine", rekla je Brnabić.

Govoreći o falsifikovanju dva potpisa narodnih poslanica Stranke slobode i pravde za inicijativu za izglasavanje nepoverenja Vladi, Brnabić je rekla da je trebalo da makar šefica poslaničke grupe te stranke Marinike Tepić podnese ostavku sa mesta narodnog poslanika.

Brnabić je rekla da je rasprava o budžetu, u krajnjem, rasprava o poverenju Vladi, jer je reč o najbitnijem dokumentu za sve građane Srbije.

"Budžet je najvažniji dokument. U njemu imamo povećanje penzija od 10,9 odsto od 1. decembra, plata u javnom sektoru od osam odsto, kao i povećanje plata za prosvetare od 12 odsto", rekla je Brnabić.

Predsednica Narodne skupštine je rekla da je za državni udar optužuju oni koji falsifikuju potpise narodnih poslanika, kao i da je diskusija o poverenju Vladi veoma ozbiljna stvar da bi se inicirala falsifikovanjem potpisa.

Govoreći o parlamentarizmu u Srbiji i njegovoj budućnosti, Brnabić je rekla da to ne zavisi od vladajuće koalicije, već od onih koji, kako je rekla, misle da je parlamentarizam lom ukoliko oni, "bogom dati, ne dobiju sve što traže i zahtevaju odmah".

"Oni će sve da unište, počupaju mikrofone, polome ekran koji predsedavajući koriste već godinama, uništavaće inventar. Ova zgrada je iz 1936. godine, jedna od najlepših i pokušali su da je unište na isti način kao Gradsku kuću u Novom Sadu", navela je ona.

Govoreći o šteti u smislu svega što su građani tokom jučerašnjeg dana morali da gledaju, Brnabić je rekla da će morati godinama da se radi da se parlamentarizam u Sribji oporavi.

"Dva potpisa su zloupotrebili. Niko nije odgovarao, ni politički, niti moralno", rekla je ona.

Predsednica je istakla da bi predsednik Srbije Aleksandar Vučić podneo ostavku ukoliko bi građani na referendumu izglasali njegov opoziv.

"U tom trenutku predsednik bi podneo ostavku. To bi za njega bila moralna odgovornost", rekla je ona.

Prema njenim rečima, opozicija je ta koja nije spremna na to, jer "znaju da narod nije za njih".

"Narod ne želi da mu zemlju vode ljudi koji imaju ovakvo nepoštovanje prema institucijama i prema zgradama koje mi treba da sačuvamo za naše potomke. Bez obzira koja smo politička stranka, Narodna skupština je mesto gde debatujemo, a ne mesto gde se bijemo", navela je Brnabić.

Ona je navela da je vladajuća većina sprovela ustavne reforme kako bi izbegla politizaciju sudstva.

"Ja, kao predsednica Narodne skupštine, mogu samo da prisustvujem polaganju zakletvi sudija. To je depolitizacija sudstva i ono što oni ne razumeju. Onda ćemo mi ovde da razgovaramo o tome ko je odgovoran za to što radi sudstvo", rekla je Brnabić.

Opozicija, kako je rekla, ne zna osnovnu podelu vlasti, niti je to zanima.

"Dok su oni bili vlast, sve je bilo u njihovim rukavima. Oni su bili i vlada i parlament, tužioci i sudije. Toga više nema. Ovu zemlju će voditi narod, demokratija i ljudi koji su izabrani na izborima. Tužioci i sudije moraju da snose odgovornost za svoj rad, bez pritisaka, tako da mi sačuvamo stabilnost Srbije", kazala je predsednica Narodne skupštine.

Na pitanje da li će nakon jučerašnjeg incidenta u parlamentu, pozvati opozicione predstavnike na razgovor kako bi se dogovorio budući rad parlamenta, Brnabić kaže da to jeste njen posao.

"To je moja odgovornost i to je moja dužnost. Moja odgovornost je da pokušam ponovo da razgovaram sa ljudima koji do sada ni jedan jedini dogovor nisu ispoštovali", rekla je Brnabić.

Autor: Snežana Milovanov