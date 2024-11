UPRAVNIK OKRUŽNOG ZATVORA U NOVOM SADU POTVRDIO! Jandrić: Vesić jutros u 8 i 45 sati odvezen na Institut, evo gde se sada nalazi

Upravnik Okružnog zatvora u Novom Sadu Mile Jandrić potvrdio je Kuriru da je pritvoreni ministar u ostavci Goran Vesić jutros prebačen na Institut za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici pošto se noćas požalio da ima zdravstvene tegobe.

- On se noćas požalio zdravstvenoj službi Okružnog zatvora na tegobe. Posle pregleda lekara Okružnog zatvora obavešten je i sudija za prethodni postupak posle čega je on jutros u 8.45 sati odvezen na Institut u Sremskoj Kamenici gde su ga, kako sam obavešten, zadržali na Intenzivnoj koronarnoj jedinici. O svemu što se noćas dešavalo obavestili su me službenici nadležnih službi Okružnog zatvora na jutrošnjem kolegijumu, kaže Jandrić koji naglašava da se odmah potom postupilo po zakonu i svim procedurama koje važe za sve pritvorenike.

- Jutros su me obavestili na kolegijumu, a onda je dalje preduzeto sve prema proceduri, kaže Jandrić dodajući da to nije ni prvi ni jedini takav slučaj i da se svi pritvorenici koji imaju zdravstvene tegobe upućuju lekaru na isti način bez obzira na ime i prezime, profesiju kojom se bave ili poziciju, te da je sve što je preduzeto urađeno je u skladu sa procedurom.

- Kao i svako lice koje je u pritvoru, i Vesića u pomenutoj zdravstvenoj ustanovi obezbeđuju službenici Ministrarstva pravde, podseća Jandrić koji kaže da je samo razlika u ambijentu a ne tretmanu.

Podsetimo, Vesiću se noćas znatno pogoršalo zdravstveno stanje posle čega je hitno prebačen u Institut u Sremskoj Kamenici na dalju dijagnostiku. Ministru u ostavci Goranu Vesiću, na predlog Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, u subotu 23. novembra, određen je pritvor do 30 dana.

Upravnik novosadskog zatvora obavestio je sudiju za prethodni postupak, kao i advokata Gorana Vesića da se noćas Vesiću znatno pogoršalo zdravstveno stanje zbog čega je hitno prebačen u Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

Sva pritvorena i osuđena lica iz Okružnog zatvora u Novom Sadu se inače upućuju na dijagnostiku u Institut u Sremskoj Kamenici kad god za to postoje medicinski razlozi i u ovom momentu se već jedno lice nalazi na lečenju u toj ustanovi.

Kako saznajemo u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, Vesića u bolnici obezbeđuju pripadnici Službe za obezbeđenje što je deo redovne procedure tokom lečenja pritvorenog lica u civilnoj bolnici.

Autor: Marija Radić