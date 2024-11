Vučić: Zahvalnost Ekvatorijalnoj Gvineji na podršci, možete da računate na pomoć Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je danas Ekvatorijalnoj Gvineji na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije i podršci koju je Srbija imala u UN od te zemlje kada su donošene rezolucije protiv vitalnih interesa Srbije.

Vučić je, na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsednikom Ekvatorijalne Gvineje Teodorom Obijangom Ngemeom Mbasogom, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, rekao da ta zemlja može da računa uvek na svaku vrstu pomoći i podrške od Srbije.

"To je naša obaveza, to je naša dužnost, ali ne samo to, mi delimo uverenje da suverene, nezavisne i slobodne zemlje same moraju da donose svoje odluke, odluke koje im krijeraju budućnost", istakao je Vučić.

Naveo je da je Srbija počastvovana posetom predsednika Ekvatorijalne Gvineje i oseća se odgovornom da uradi sve što je u njenoj moći da unapredi saradnju.

"Hvala na podršci koju pružate teritorijalnom integritetu Srbije i posebno što znam da vodite računa po tom pitanju o svakom gestu, na svakom mestu u svetu. Hvala i za podršku u nelakim trenucima kada su protiv Srbije u UN donošene rezolucije protiv naših interesa", rekao je Vučić.

Naveo je da je sa predsednikom Ekvatorijalne Gvineje razgovarao o saradnji u svim sferama i da je u toku formiranje mešovitog komiteta čije će delegacije činiti ministri dve zemlje i to privrede, poljoprivrede, digitalizacije.

Vučić je najavio da će u naredna dva meseca delegacija Srbije posetiti glavni grad Ekvatorijalne Gvineje i dogovoriti sa domaćinima kako dalje da se ide u konkretne korake.

Naveo je da je danas razgovarano i o saradnji u drugim oblastima, kao što je preuzimanje studenata iz Ekvatorijalne Gvineje, ali i o saradnju u oblasti poljoprivrede i građevinarstva.

"U svim tim oblastima verujem da imamo ogromnu šansu da unapredimo odnose", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je dodao da afričke zemlje traže veće prisustvo u svim organima Ujedinjenih nacija i da je i predsednik Ekvatorijalne Gvineje izrazio tu želju po pitanju dva stalna člana i po pitanju nestalnih članica i istakao da će afričke zemlje uvek imati podršku Srbije.

Vučić je rekao da postoji ogromna šansa da se unaprede odnosi između dve zemlje u oblastima poljoprivrede, građevinarstva, ali i vojnotehnička i vojnomedicinska saradnja.

"Mnogo toga sam mogao da naučim iz razgovora sa predsednikom Ekvatorijalne Gvineje. Naša je želja da budemo što je moguće više prisutni na afričkom kontinentu gde se događa jedna vrsta ponovno širokog narodnog oslobodilačkog pokreta. To je nova faza u toj borbi protiv neokolonijalizma, gde ljudi žele da za sebe zadrže ekonomske koristi, a ne samo da to ide velikim silama, kao što je bio slučaj u prethodnom periodu", rekao je Vučić.

Dodao je da je zato bilo veoma važno što Ekvatorijalna Gvineja kontroliše svoje izvore nafte i čestitao im je na tome.

"Zato je interesantno kada gledate recimo jedan Niger, ogromnu i prelepu zemlju koja je izvoznik uranijuma i ta zemlja u Evropi u kojoj oni izvoze uranijum ima najjeftijiniju struju, ali u Nigeru se živi veoma teško. I danas zato u Africi bukvalno se na ovakav način podižu ljudi pokušavajući da sebi obezbede ono što im pripada", dodao je Vučić.

Naveo je i sličaj Ugande, zemlje koja ima jednu od najboljih kafa na svetu.

"Oni izvezu tu kafu i onda kafa prođe kroz pečenjare za kafu i odatle bude šest puta skuplje. Pa vi onda gledajte ko skuplja krem, ko skuplja novac. To u Africi sad ljudi razumeju i oni traže svoje veće prisustvo u svim organima Ujedinjenih nacija", rekao je Vučić.

On je je poručio predsedniku Ekvatorijalne Gvineje da je dobrodošao u Srbiju i zahvalio mu na svemu što je učinio za Srbiju u prethodnom periodu.

