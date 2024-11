'APELUJEM NA GORANA DA PREKINE ŠTRAJK GLAĐU, NEKA SE FOKUSIRA NA ODBRANU' Premijer Vučević o Vesiću: Ne treba to da radi, jer će on platiti najveću cenu

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević apelovao je na Gorana Vesića da prekine štrajk glađu, kako ne bi ugrožavao svoje zdravlje, kao i da se fokusira na svoju odbranu.

Premijer je istakao za Prvu televiziju da Goran Vesić ima čuvare i u bolnici.

- Ima stražu Okružnog zatvora iz Novog Sada, on je pod kontrolom lekarskog tima i straže iz Istražnog zatvora. To nije izigravanje nekog procesa. Apelujem na Gorana da prekine štrajk jer ugrožava zdravlje i da se koncentriše na svoju odbranu, a ne na ugrožavanje svog života. Ne treba to da radi, jer će on platiti najveću cenu. Treba da se fokusira na svoju odbranu. Očigledno čim je u štrajku glađu nekoliko dana to je nešto što ostavlja loše posledice.

Premijer Vučević govorio je jutros o sednici Skupštine Srbije održanoj u ponedeljak, ostavkama ministara, kao i drugim bitnim temama za državu i narod.

- Sednica je bila prekinuta u jednom momentu, pa nastavljena. Iscrpljen je dnevni red, jer niko nije hteo da se javlja od opozicije, nego su se fokusirali na haos i nasilje. Imali smo više od 55 tačaka, da su iskoristili sva prava koja im poslovnik dozvoljava rasprava bi trajala do kraja sledeće nedelje. Nije bilo volje za tim, bila je volja za scenama i nasiljem. Predsednica je zakazala dan za glasanje za danas, tako da danas glasaju o celom dnevnom redu koji je bio pred njima u ponedeljak. Imamo te ružne scene iz parlamenta.

Autor: Iva Besarabić