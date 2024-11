'NE PRIZNAJEMO TZV. KOSOVO JER SU NEPRIJATELJI BEOGRADA' Mbasogo: Srbija i Ekvatorijalna Gvineja će produbiti saradnju

Predsednik Ekvatorijalne Gvineje Obijang Ngema Mbasogo istakao je da njegova zemlja podržava teritorijalni integritet Srbije.

Predsednik Ekvatorijalne Gvineje Obijang Ngema Mbasogo, koji je juče bio u zvaničnoj poseti Beogradu, naglasio je da Ekvatorijalna Gvineja podržava teritorijalni integritet Srbije, odnosno ne priznaje tzv. vladu Kosova, „jer su to neprijatelji Beograda koji hoće da podele zemlju“.

„Mi podržavamo teritorijalni integritet Srbije, odnosno ne priznajemo vladu Kosova, jer su to neprijatelji Beograda koji hoće da podele zemlju, i naš stav je čvrst u vezi tim. To smo isticali na svim međunarodnim forumima, takođe i u Ujedinjenim nacijama“, rekao je Obijang Ngema Mbasogo.

Na pitanje da li je bilo pritisaka na njega da promeni stav, rekao je da nije.

„Jednom se desilo da je naša delegacija, bez konsultacija s vlašću, nepromišljeno stupila u kontakt s predstavnicima takozvanog Kosova u San Salvadoru. Mi smo tada odmah reagovali i ukinuli oplašćenja tim pojedincima kako bismo potvrdili Srbiji našu nepokolebljivost“, kazao je predsednik Ekvatorijalne Gvineje u intervjuu za Politiku.

Kako je ranije objasnio na zajedničkoj konferenciji s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Afrika je politički nezavisna, ali ne i ekonomski, jer su joj to onemogućili oni koji su je kolonizovali.

„Zbog toga će dokumenti na koje su predstavnici dve zemlje nedavno stavili paraf biti posebno značajni za Ekvatorijalnu Gvineju, koja je Srbiju odabrala kao strateškog partnera u diversifikaciji svoje privrede. Pozivamo vaše preduzetnike da dođu kod nas i investiraju, jer će tu naići na olakšice i pogodnu klimu za biznis", istakao je Obijang Ngema Mbasogo.

Upitan da li je postigao dogovor u vezi sa tim da što više studenata iz Ekvatorijalne Gvineje dobije stipendiju Vlade Srbije, Obijang Ngema Mbasogo kaže da njegova zemlja već ima studente ovde.

„Razgovarali smo o tome da ih bude još više. S obzirom na to da verujemo da će Srbija raditi na diversifikaciji sirovina u Ekvatorijalnoj Gvineji, to je značajno jer će naši tehničari zajedno s vašim raditi na tom polju“, kazao je on.

Na pitanje koliko je, gledajući istorijski, za odnose Srbije i Ekvatorijalne Gvineje bilo značajno članstvo u Pokretu Nesvrstanih, Obijang Ngema Mbasogo kaže da su Srbija i Ekvatorijalna Gvineja dugo bile članice Nesvrstanih zemalja.

„Ta organizacija obuhvata one države koje se bore da odbiju uticaje svetskih sila koje vrše pritisak i žele da podele svet na blokove. Naše dve zemlje konstantno se suočavaju s tim da ne podlegnu uticajima i da vode svoju suverenu i nezavisnu politiku“, naglasio je predsednik.

Kada je u pitanju kontekst Briksa, Obijang Ngema Mbasogo smatra da treba da dođe do promene svetskog poretka.

„Briks se tu pojavljuje kao kontra-teža zapadnim zemljama, jer dominiraju evro i dolar. To nije samo uticaj Rusije, već i drugih velikih sila kao što su Kina, Indija, Brazil. Tako da Briks može da se bori za neke principe kao što su kontrola rasta cena i zalaganje za drugačije koncepte razvoja. Kad je reč o zemljama globalnog juga, koje su inače najugroženije jer u njima vlada siromaštvo, mislimo da Briks možda može da spasi te države. Jer zemlje globalnog juga su žrtve. Iako su bogate prirodnim resursima, one se ne pojavljuju kao ekonomske sile, zato što su neutralisane od trenutnih ekonomskih snaga. Na primer, zemlje Gvinejskog zaliva su bogate naftom, ali se često zanemaruju“, naglasio je predsednik Ekvatorijalne Gvineje.

Upitan koliko su afrički proizvodači nafte značajni za Opek plus i za najsiromašnije zemlje, Obijang Ngema Mbasogo kaže da je Opek udruženje zemalja proizvođača nafte koje trenutno nastoje smanjiti proizvodnju kako bi se osigurao veći priliv i podigle cene.

„Nastojimo da damo na značaju svom proizvodu, ali isto tako da uspostavimo stabilnost cena nafte na međunarodnom tržištu. Verujem da Ruska Federacija i druge članice Opeka plus takođe podržavaju ovakvu politiku“, izjavio je predsednik afričke zemlje.

Kada je u pitanju bezbednost plovidbe u Gvinejskom zalivu i interesovanje za izgradnju vojnih baza u tom delu sveta, Obijang Ngema Mbasogo kaže da su Huti ti koji se bore za poštovanje palestinskih prava.

„Kada Izrael napadne Palestinu, oni odgovaraju tako što vrše udare u Crvenom moru. Zbog toga su mnoge kompanije obustavile prevoz preko Sueckog kanala i sada radije idu preko Rta dobre nade, što je duža ruta i oduzima više vremena. Međutim, i nas koji smo u Gvinejskom zalivu remete akcije pirata. To su dobro naoružane grupe koje u brzim čamcima napadaju brodove u našim vodama. Ali, države našeg zaliva formirale su savet bezbednosti, kako bi sarađivale u borbi protiv piraterije. Neke evropske zemlje takođe su se pridružile toj borbi i pomažu nam. To su Francuska, Španija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Nemačka. Što se tiče ideje o stvaranju vojnih baza, to se trenutno ne razmatra“, kaže Obijang Ngema Mbasogo.

Osvrnuo se i na rat u Ukrajini i uticaj tog sukoba na Afriku.

„Nije samo Ekvatorijalna Gvineja u problemu. Ratna situacija u Ukrajini izazvala je svetsku prehrambenu krizu, jer je Kijev žitaricama snabdevao ceo svet. Smanjenje proizvodnje brašna i ostalih proizvoda od pšenice tiče se svih, jer su cene sada više za sve, dok su posebno pogođeni najsiromašniji slojevi stanovništva. Ali, treba dodati da su krize povezane sa rastom cena nafte na svetskom tržištu“, rekao je Obijang Ngema Mbasogo.

Na pitanje kako mu se čini Srbija danas jer ju je posetio i pre 44 godine, predsednik Ekvatorijalne Gvineje kaže da mu je drago što je ponovo posetio Srbiju.

„To je zemlja koja će sa nama produbiti prijateljstvo i saradnju. Kada pričamo o tom ranijem periodu, zemlja se tada zvala Jugoslavija. Sem imena, došlo je do promena koje su za mene impresivne“, zaključio je Obijang Ngema Mbasogo.

Autor: Iva Besarabić