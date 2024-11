Srpska radikalna stranka optužuje opoziciju za zloupotrebu demokratskih prava! Radeta: Ovo nisu normalni protesti, ovo su rušilački protesti

Potpredsednica Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta, na konferenciji za novinare uputila je oštre kritike na račun prozapadne opozicije, optužujući ih za organizovanje neprijavljenih protesta, blokade saobraćajnica i nepoštovanje zakona, što, prema njenim rečima, ugrožava svakodnevni život građana Srbije.

- Srbija već više od tri nedelje trpi teror prozapadne plaćeničke opozicije - izjavila je Radeta, naglašavajući da su protesti širom zemlje organizovani bez prethodnog odobrenja nadležnih institucija.

- Njih je malo, to je šačica tih probisveta koji, nažalost, svojim ponašanjem izazivaju ozbiljne probleme normalnim ljudima koji žele da rade, da funkcionišu, da idu tamo gde im se ide - istakla je Radeta.

Radeta je posebno osudila događaje iz Novog Sada, gde su, kako je navela, demonstranti zaključali zgradu suda lancima i katancom, sprečavajući pristup zaposlenima.

- Ovoga puta policija jeste reagovala, skinuli su im i taj katanac i na kraju su ipak pustili policijsku maricu da uđe, ali su oni i dalje ostali tamo da divljaju. Mi, srpski radikali, pozivamo svakodnevno, gde god se pojavljujemo u javnosti, a evo i danas na konferenciji ponavljamo, sve institucije koje su nadležne da hitno reaguju, da se iz svega ovoga ne bi desio neki mnogo veći problem koji bi se, nažalost, ne daj bože, mogao završiti i žrtvama - rekla je Radeta i dodala:

- To svakako ne želimo, ali zato upućujemo apel policiji, pre svega, zapravo režimu, jer odluka je verovatno i očigledno režima da se ovako ponašaju, nekako mnogo fino, prema toj prozapadnoj opoziciji. Mi mislimo da tako ne treba, zato što smo mi odgovorna patriotska politička partija i mi mislimo da uvek institucije treba da rade svoj posao. Nije dobro, ne bi bilo dobro, najlošija stvar bi bila kada bi se narod uključio u rešavanje ovih problema, a to može da se desi. Znate, ako vi idete negde i baš morate, treba negde da stignete i neka rulja vas tamo zaustavi, biće ljudi koji će reagovati, koji će nekoga udariti, oni će uzvratiti i to, zaista, može da ode daleko.

Radeta je u više navrata kritikovala prozapadnu opoziciju, nazivajući ih „plaćenicima zapadnih ambasada“ i optužujući ih za zloupotrebu tragedije u Novom Sadu, koja je prvobitno bila povod za proteste.

Takođe je kritikovala pojedince poput Miše Bačulova i Vladimira Štimca, koje je opisala kao „kukavice“ i „provokatore“.

- Sinoć smo videli u Beogradu na vodi incidente koje su takođe izazvali, zato što je Miši Bačulovu i ovom Vladimiru Štimcu palo na pamet da oni organizuju taj protest u Beogradu na vodi. A samo da vas podsetim da je Miša Bačulov taj novosadski odbornik koji je bio pritvaran, pa je pušten. On je onaj koji je dovezao cisternu sa fekalijama, fekalnim vodama ispred Gradske kuće u Novom Sadu, pa kad su počeli da ga hapse, onda je junačina rekao – Ne, ne, ja sam se šalio, nisu to fekalne vode, to je voda iz Zrenjanina. Dakle, oni su kukavice koje samo provociraju.

- A ovaj Vladimir Štimac, to je onaj koji je nekada bio, kažu, valjda i uspešan košarkaš, ne razumem se baš, možda i jeste, ali je bio veoma blizak režimu, ovoj vlasti, pa je hteo da mu legalizuju neki objekat na Kopaoniku, a pošto nije ispunjavao uslove, nisu mu to uradili i onda, naravno, priklonio se toj prozapadnoj opoziciji i poznat je po tome što kao gluva kučka ide od jednog do drugog protesta, onako dođe sam, pita može li on da govori, tako se uključuje u te proteste. Zaista neozbiljno, neodgovorno, ali, nažalost, sve to narod oseti i te kako na svojoj koži. Ta prozapadna plaćenička opozicija je cela parlamentarna opozicija. U nekim medijima kažu – deo opozicije. Ne, to je cela parlamentarna opozicija, nažalost, svi su u parlamentu - istakla je Radeta.

Radeta je rekla da je sada između parlamentarne opozicije velika borba oko toga ko će biti glavni opozicionar u zapadnim ambasadama.

- Tamo se sada u prvi red ubacuje i Miloš Jovanović. On misli možda, pošto ima francusko državljanstvo, da bi možda mogao i da prođe. Tamo su i oni koji su za kraljeve, tamo je i ovaj Nestorović... - kazala je Radeta koja je apelovala na vlast da policija mora da radi svoj posao.

- Policija mora da brani državu, da brani svakog pojedinca, da brani imovinu svakog pojedinca. To što neko želi da svojim protestom iskaže da je nečim nezadovoljan, to je njegovo pravo. Mi nemamo ništa protiv protesta. Eno im neka biraju Ušće ili, ne znam, neko mesto gde nikome ne smetaju, a gde će biti viđeni, svako ko prolazi videće ih i nek tamo slobodno proleće sačekaju. Nikome neće pasti na pamet, bar što se tiče nas iz Srpske radikalne stranke, da im to zameri, to jeste demokratsko pravo, ali ovo što oni rade je zloupotreba tog demokratskog prava. Ovo nisu normalni protesti, ovo su rušilački protesti sa očiglednom željom i namerom da izazovu narod da ih neko možda udari, da neko, ne daj bože, nezgodno padne, da, ne daj bože, neko pogine u takvom okršaju. Oni tako nešto žele, a država, odnosno policija mora u tome da ih sprečo - zaključila je Radeta.