Bulatović: Đilas ne planira da se zaustavi - Nastaviće sa haosom i sukobima kojima uporno pokušava da podeli i zapali Srbiju

Dejan Bulatović, narodni poslanik sa liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“, objavio je autorski tekst koji prenosimo u celosti.

Večerašnje gostovanje Dragana Đilasa na zavisnoj televiziji N1 nije ništa drugo do samo bedan pokušaj ovog političkog beskičmenjaka da skrene pažnju sa strahota koje režira i kojima pokušava ponovo da uništi Srbiju.

Ono što je ovo njegovo večerašnje gostovanje potpuno ogolilo jeste apsolutan autoritet koji on ima nad uređivačkom politikom ove televizije. Više nego poslušna i pitoma novinarka mu je nabacivala pitanja kao savršene gol šanse. Ipak, nije ga pitala zašto je započeo tuču u plenumu, zašto je pesničio kolege poslanike poput besnog psa, zašto inspiriše i preplavljuje Srbiju nasiljem? Nije ga pitala ni kako to da najjaču opozicionu stranku, kako on naziva onaj svoj cirkus, poslanici napuštaju brzinom svetlosti. Nije ga pitala ni dokle će da bude glavni izvor i generator nasilja. Toliko o slobodnom i nezavisnom novinarstvu N1 televizije.

Da sumiram. Dragan Đilas ne planira da se zaustavi. Nastaviće sa haosom i sukobima kojima uporno pokušava da podeli i zapali Srbiju. Nastaviće da preti predsedniku Vučiću, jer je Đilasova opsesivna mržnja jača od svega. Nastaviće da pokušava po svaku cenu da se domogne vlasti, makar pregazio sve. Ukratko, tako izgleda kad se propala politička protuva dokopa funkcije narodnog poslanika pa se priseti kako je do 2012. žario i palio. Ali, nema ništa od toga, narod je ukinuo Đilasa, samo još da mu to Marinika saopšti.

