Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić još jednom je danas osudila ilegalne blokade saobraćajnica i slobodu kretanja u gradovima u Srbiji i istakla da na taj način vrlo mali broj ljudi sprovodi nasilje nad ostalim građanima.

Brnabićeva je rekla da je konferencija za medije u parlamentu upravo iz tog razloga kasnila, jer nisu mogli svi predstavnici medija na vreme da dođu.

- Želim da počnem ovu konferenciju nedvosmislenom osudom nasilja manjine nad većinom. Ispred Skupštine vidite 60 ljudi, koji blokiraju jednu od najvažnijih saobraćajnica i time maltretiraju stotine hiljada ljudi. Narodni psolanici koji su zahvaljujući glasovima tih istih građana izađu is Skupštine i maltretiraju narod. To je nasilje. Osudiću ga svaki dan. Neće mi biti teško. U tih stotine hiljada građana koji ne mogu da se kreću ima i onih koji su glasali za njih. Ukupno 4.490 ljudi maltretira blizu 8 miliona ljudi po celoj Srbiji - kaže Brnabić.

- Nasilje nikada nije bilo niti može da postane politika. Takvi scenariji u Srbiji proći neće. Hoću da osudim prizivanje rumunskog scenarija u Srbiji, na koje poziva Srđan Milivojević. I Miloš Jovanović koji poziva na građanski rat i smrt predsednika, i to odsecanjem glave. Sram vas bilo. Nikada to neće proći. Narod je uz Aleksandra Vučića.

Ona je dodala da je sinoć stigla analiza od strane ODIHRA.

- Očekujem da se sve ostalo poslaničke grupe uključe u rad Radne grupe. Mi imamo ozbiljan posao do kraja 2026. da završimo sve što je do nas. Tu će najveći teret biti na Skupštini Srbije. Neke stavri smo počeli da radimo, neke smo završili. Pozivam sve one koji kažu da su proevropske stranke da ovaj posao završimo - navela je predsednica parlamenta, koja je čestitala na tome što je Srbija postigla jedan rezulta ogromne borbe, a to je da je rekordna niska naša nezaposlenost.

- Moj posao je da nastavim da pozivam na dijalog. Dakle postoje makar dve stvari na kojima moramo da radimo zajedno. Prvi cilj je unapređenje izbornih uslova, a drugi su evropske integracije. Ja verujem da uvek postoji prostor za dijalog - kazala je.

- Ja se borim za slobodu građana i svih njihovih prava i to je razlika među nama. U skoro svim gradovima se ovo dešava. U celoj Srbiji 4.490 maltretira sve ostale. Ovde je neko izašao i sebi dao za pravo da vrši nasilje, da oni imaju pravo da nekom uskraćuju slobodu. Nasilje je, apsolutno je nasilje. Nasilje je kada uskraćujete drugom njegova Ustavom zagarantovana prava. Nasilnici su Đilas i Marinika i Miloš Jovanović i Lutovac i Dragana Rakić i Lazović i Zeleno-levi front, njih ukupno 4.490 - ističe Brnabić.

Autor: Dalibor Stankov