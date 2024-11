Ibarsko-Lepenački kanal na severu Kosova i Metohije oštećen je sinoć u eksploziji, a premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti požurio je da optuži Srbiju za "teroristički akt".

Međutim, kako piše Rojters, nema nikakvih dokaza za umešanost Beograda u eksploziju.

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je na svom X profilu da Srbija najoštrije osuđuje nedavni napad na Ibarsko-Lepenački kanal

- Ovaj duboko zabrinjavajući čin sabotaže ugrožava živote i sredstva za život nebrojenih pojedinaca u regionu. Ibar Lepenac je kritični plovni put neophodan za proizvodnju električne energije, poljoprivredu, vodu za piće i opšte dobrobit zajednica kojima služi. Takve destruktivne akcije su neprihvatljive i ugrožavaju krhku stabilnost koju nastojimo da održimo.

Dok je Kurtijev etnonacionalistički režim požurio da upire prstom u Srbiju bez dokaza, verujemo da su takve preuranjene optužbe namerna diverzija, koja potencijalno ukazuje na umešanost režima Aljbina Kurtija. Ove neosnovane optužbe potkopavaju napore za konstruktivnim dijalogom i služe samo za eskalaciju tenzija u ionako delikatnoj situaciji.

Srbija nedvosmisleno traži odgovornost za izvršioce ovog nepromišljenog napada.

Serbia condemns in the strongest possible terms the recent attack on the Ibar-Lepenac channel. This deeply troubling act of sabotage jeopardizes the lives and livelihoods of countless individuals in the region. Ibar Lepenac is a critical waterway essential for electricity…