Antisrpska opozicija ne prestaje sa izazivanjem haosa i blokadom Srbije. Nakon skandaloznih nereda u Skupštini, gde su se poslanici opozicije tukli, pesničili , zviždali, psovali, i polivali vinom u oči, jedini cilj im je bio dolazak na vlast. Pripadnici opozicije i pozicije vukli su se oko transparenta koji su držale poslanice SNS-a, a Marinika Tepić tvrdi da joj je zavrnuta ruka od strane Bečića, ne pomenuvši da je prethodno prskala svoje kolege i saborce vinom pravo u oči!

Da bezobrazluku opozicije nema kraja, dokazala je i vest da su sina premijera Srbije Miloša Vučevića profesori škole koju pohađa praktično su naterali da izađe iz škole sa svojim drugovima kako bi protestovali.

Vladimir Đukanović, narodni poslanik, u Novom Jutru sa Jovanom Jeremić govorio je o ovoj zloupotrebi dece, među kojima je i sin premijera Srbije.

- Čini mi se da neko želi da nam vrati 45. godinu, odnosno kada su nove vlasti terale decu da se odreknu svojih roditelja zato što su bili u "Četnicima" ili tako nešto. Nažalost, to smo doživeli danas i to od nastavnika, onih koji bi trebalo da nam vaspitavaju decu i da im budu drugi roditelji. Pazite, oni nemaju ni trunku srama. To je uradila osoba koja je funkcioner "Stranke slobode i pravde" Dragana Đilasa. Ona je nastavnik u toj strašnoj "Vučićevoj diktaturi" koja izvodi decu na ulicu i sada kada joj neko kaže da je to za sankciju i neki disciplinski postupak, e to je onda pritisak na nastavnike -rekao je Đukanović.

- Zamislite do koje granice ludila to ide. Zamislite da recimo neki nastavnik koji je član SNS-a uradi, pa oni bi digli rezuluciju, protestovali bi ispred škole. Ima još jedna nastavnica, bivša Čankova žena, isto je izvodila decu na ulicu. Reč je o gimnaziji u Novom Sadu. Oni su maloletni,a to je najgora moguća zloupotreba decu u političke svrhe - rekao je Đukanović.

Đukanović se zatim osvrnuo na sramne proteste opozicije koji postaju sve nasilniji.

- Ovo je sistem takozvanih obojenih revolucija i trenutno se one dešavaju u Beogradu. Uskoro sledi smena vlasti u Americi, a Tramp je najavio da će se potpuno prekinuti finansiranje nevladinih organizacija, što je usko povezano sa ovim protestima, jer one upravo stoje iza pokušaja urušavanja sistema koji nisu po volji Sjedinjenih Američkih Država. Ovo što se dešava u Srbiji je upravo tipičan primer obojenih revolucija. Jedini njihov problem je što nema naroda, jer narod više nije glup -rekao je Đukanović.

Đukanović dodaje da opozicija nema nikakvu pravu političku viziju, već proteste koristi kako bi nasilno preuzela vlast, jer na poštenim izborima nemaju šansu.

Autor: Iva Besarabić