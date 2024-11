Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje tribini Srpske napredne stranke zajedno sa potpredsednicom Glavnog odbora i poverenicom Gradskog odbora Beograd SNS-a Anom Brnabić.

Kada je Vučić ušao u salu čulo se skandiranje: "Aco Srbine". Predsednik je kroz smeh poručio omladini da će izvesti svog dvojnika Dalibora Golubovića.

Milutin Cimeša iz Surčina govorio je zbog član Srpske napredne stranke. Kako je rekoa član SNS-a je posta opre 3 godine kada je video koliko ta stranka radi za naše mlade i za svu omladinu.

- Nikada ranije ni jenda politička organizacija nije posvećivala toliko pažnje mladima kao SNS, i stvarno morao sam da se priključim- rekao je Cimeša.

Vučić ga je prekinuo i pitao da kaže šta su to po njemu problemi mladih i šta treba da se rešava.

On je rekao da je video da su ljudi u SNS-u jednaki i da ne pra ve razliku da li je neko iz kruga dvojek ili predgrađa to me je najvišre privuklo jer ja kao momak iz surčina nisam imao jednake mogućnosti kao neko u Beogradu ,a to mi je SNS omogućio.

Cimeša je rekao da mnogo mladih odalzi u inostranstvo da studiraj ui da bi voleo da se u Srbiju dovedu strani univerziteti kako bi mladi ostali ovde da studiraju.

Kristina Mehović sa Čukarice ističe da mlade niko nije želeo da sasluša do sada, posebno mlade žene.

- Prvu ženu premijera smo imali tek kada je SNS došla na vlast, tu je sa nama Ana Brnabić. Takođe, ističem i pad nezaposlenosti mladih, koji je četiri ili pet puta manji nego što je bio. Problem su plate, kao što je rekao kolega pre mene, pre svega u kontekstu planiranja porodice - kazala je ona.

Autor: Dalibor Stankov