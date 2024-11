Orban pozvao na uzdržanost na KiM: Umesto pristrasnih optužbi, pozivamo na nepristrasnu i sveobuhvatnu istragu

Mađarski premijer Viktor Orban saopštio je danas da Mađarska osuđuje napad na kanal Ibar-Lepenac kod Zubinog Potoka, pozvavši na sveobuhvatnu istragu umesto pristrasnih optužbi.



"Osuđujemo napad na kritičnu infrastrukturu Kosova u Zubinom Potoku. Umesto pristrasnih optužbi, pozivamo na nepristrasnu i sveobuhvatnu istragu. Uzdržanost je imperativ kako bi se izbegla dalja eskalacija u regionu", napisao je Orban na mreži X.

Podsećamo, u selu Varage kod Zubinog Potoka sinoć je došlo do eksplozije u kojoj je oštećen deo kanala Ibar-Lepenac, te je zbog oštećenja tog kanala došlo do prekida u snabdevanju vodom i električnom energijom u Gračanici i okolnim mestima.

Nakon toga su uhapšena osmorica Srba koje tzv kosovska policija sumnjiči za umešanost u incident. Zaplenjena je velika količina vojnih uniformi, naoružanja, municije i novca, rekao je na večerašnjoj konfereniji za ministar unutrašnjih poslova privremenih institucija u Prištini Dželjalj Svećlja.

We condemn the attack against #Kosovo's critical infrastructure in Zubin Potok. Instead of biased accusations, we call for an impartial and comprehensive investigation. Restraint is imperative in order to avoid further escalation in the region.