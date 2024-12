Mihajlović: Policajac mi je rekao - ili će tvoj sin ubiti nekog ili ćemo mi ubiti njega

Na meti specijalnih jedinica Kosovske policije tokom jučerašnje akcije našla se i porodična kuća Mihajlovića u Zvečanu, u kojoj su policajci tražili Marka Mihajlovića. On nije bio kod kuće, ali su policajci njegovoj majci Milici rekli: „tvoj sin je terorista, ili će on ubiti nekoga, ili ćemo mi ubiti njega".

U razgovoru za Kosovo onlajn samohrana majka Milica Mihajlović kaže da je pretres i ophođenje policajaca bilo veoma stresno.

U subotu oko podne, dobila je poziv od komšija, koji su joj kazali da je ulica puna pripadnika specijalnih jedinica i da nekoga traže ispred njene kuće.

„Otrčala sam kući. Bilo ih je više od 30, pod punom ratnom opremom. Dok sam im prilazila, kdo jednog od inspektora videla sam slike mog pokojnog supruga, koji je poginuo pre pet godina, slike mog sina Marka, moje i moje ćerke“, započinje priču Mihajlović.

Pitala ih je koga traže, misleći da traže pokojnog supruga, pokušala da im objasni da je poginuo i da može da ih odvede da im pokaže gde je sahranjen.

Policija joj je, međutim, kazala da ne traže ni njenog pokojnog supruga, ni nju, već su joj odgovorili:

„Tražimo teroristu, tvog sina, Marka Mihajlovića“.

„Pitala sam - kako terorista, zašto, šta je uradio, ali nisu hteli da mi odgovore. Pre toga su ušli u kuću, kada nisam bila tu. Tražila sam da mi daju nalog, ali su rekli da nema potrebe i da su došli da hapse Marka. Jedan od inspektora mi je rekao da ako ja ne budem saglasna da uđem sa njima, oni će ući sami, silom. Rekla sam im da ne nema problema“, priča ova žena.

Reč je o porodičnoj kući u kojoj živi sa decom.

„Zatim, jedan od njih, onaj što je držao pušku, drao se na mene, ’reci šta imaš unutra’, na šta sam ja odgovorila da nemam ništa. Ušli su ovde, počeli su da rasturaju, sve su rasturili, dizali krevete, vadili iz kreveta, vadili su garderobu. Ja ovde čuvam i garderobu mog pokojnog supruga, a on se bavio lovom. Našli su njegove stvari, rekli su, ’ovo je Markovo, gde je on’, na šta sam ja odgovorila da je u Novom Sadu“, objašnjava Mihajlović.

Policija ju je potom, kako je navela, optužila da laže i pokušala da joj uzme mobilni telefon.

„To su sve prevrnuli, i kada su našli jedan duks, koji je bio na termo peći, Markov, policajac je prišao prema meni, počeo da se dere na mene, i citiraću ga, ovako mi je rekao, ’tvoj sin je terorista, ili će on nekoga da ubije, ili ćemo mi da ubijemo njega’. Možete da mislite kako je to da se kaže jednoj majci, koja se sama brine o njima. Bila ja Srpkinja, muslimanka, Albanka, nebitno. Ja sam tada ostala u šoku“, priča kroz suze udovica.

Kako dodaje, policija se uputila i ka stanu koji imaju na Malom Zvečanu, gde je razvalila vrata i upala, izvršila pretres a onda stavila žutu traku.

„Moj Marko ima 18 godina. Ide u srednju medicinsku školu. Inače, radi od sedam ujutru do 11 sati u prodavnici koju držimo, koji nam je ostavio pokojni suprug. U 11 sati dođe da se istušira, onda posle škole nastavlja da radi. Imam i dokaze da je on tih dana bio u školi, u prodavnici, a imam i svedoke. Znači, moj sin, dete od 18 godina, pre mesec dana je postao punoleta... Kakav on da bude terorista? Dete od 18 godina terorista“, pita se Milica.

Napominje da je takvo ponašanje nedopustivo i da je bilo izuzetno strašno za nju kao samohranu majku.

Na kraju je, ipak, dobila informaciju od policije zbog čega traže njenog sina.

„Rekli su mi da je on izvršio ovoga što se desilo u Varagama, da je on izvršio sve što se dešavalo ovih dana u Zvečanu, policijska stanica, pumpa, ne znam još šta, da je on izvršio sve to, da oni imaju dokaze i da imaju neku dojavu. To su mi rekli i otišli“, kazala je Mihajlović.

Autor: Dalibor Stankov