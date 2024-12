HRKALOVIĆ ZA HIT TVIT - Danijela Grujić koja je sina Miloša Vučeviča izvela na proteste, danas je predvodila iste u Novom Sadu

Nekadašnja državna sekretarka Dijana Hrkalović komentarisala je u večerašnjem Hit tvitu činjenicu da je profesorka Danijela Grujić izvela sina Miloa Vučevića da protestuje protiv sopstvenog oca.

- Danijela Grujić ne negira politizaciju izvođenje dece. Ona navodno kaže da nije znala... Laže, poenta je druga... Prvo, nije negirala politizaciju, drugo Marinika je sama rekla da su deca izašla da bi odala počast stradalima, i da je to procesuiranje odgovornih... Pa šta je to, nego politika? Teraš decu da idu, d bi pospešili hapšenje onako kako oni odrede i kako im se prohte - rekla je Hrkalović.

Danijela je danas predvodila protest u Novom Sadu, međutim, nije iskusna, izletela se u izjavama:

- Pričala je u indoktrinaciji, a ona je radila zloupotrebu. Nesvesno je rekla da su drugi roditelji uložili prigovore na ovo što su đaci izašli na ulicu - dodala je Hrkalović.

- Deca su čekala čas biologije, i isterala je decu napolje, logično je da ih slušaju, to je autoritet. Klasična zloupotreba mladih ljudi... - ubacio se Đurić.

Ona je rekla da mu ne predaje ali ga je zajedno sa ostalima izvela napolje, dodala je Hrkalović.

- Imamo situaciju od danas... Crvena farba... Imamo d su stavili dete da sedne na to... Sa psihološkog aspekta, oni su njima naneli veliku štetu. Deca ne znaju šta su protesti, šta je politika, zašto se pominju stradali, umrli, krv... To je trauma. To ostaje u podsvesti ceo život - navela je Hrkalović.

Autor: Dubravka Bošković