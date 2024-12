'SLOBODU SRBIJI NIKAD NEĆE MOĆI DA UZMU' Vučić: Srbija koja je za rad uvek će pobediti one koji su za građanski rat (FOTO)

Predsednik Srbije obratio se na svom Instagram nalogu gde je poručio da slobdu Srbije nikada neće moći da uzmu.

– Slobodu Srbiji nikada neće moći da uzmu i Srbija koja je za rad, uvek će pobediti one u našoj zemlji, koji su za građanski rat. – poručio je Vučić.

– Znate da sam navikao, to je deo posla, na svakovrsne uvrede, klevete, laži, besmislice… Ne postoji stvar koju nisu izgovorili, slagali o mojoj porodici, o bilo kome od Vučića. I sinoć je na jednoj, kako bi mnogi ljudi rekli antisrpskih televizija, ili televizija koje pripadaju kriminalnim krugovima, ja to kao predsednik zaista ne želim na takav način da kažem, govoreno o tome da sam nenormalna, manijak, budala… Da ću sopstvene porodice da se odreknem kako bih sebe spasao i još desetine tzakvoih uvreda, uključujući to da sam bolesnik… Najvažniji zaključak im je bio – valjda će Zapad naći načina kako da me sruši sa vlasti. Neki drugi politički činioci koji misle da su mnogo važni su istovremeno pretili hapšenjem meni i mom bratu, i sve je to u redu.

Srbija je demokratska zemlja, slobodna, na sve to sam naučio, i našim tolerantnim odnosom prema tome pokazujemo koliko je Srbija više i izraženije demokratska nego mnogi koji nam neretko o tome drže lekcije.

Međutim, postoje dve stvari koje neću da oćutim.

Na istom mestu mogli ste da čujete da neki ljudi prave spiskove za progon neistomišljenika. Oni se time hvale. To je nešto što je nedopustivo. To je nešto što država Srbija i građani Srbije ne žele da čuju i ne žele da trpe.

I druga svar je zloupotreba dece u političke svrhe i poziv deci i mladima da učestvuju u nasilju. To su stvari koje su potpuno nedopustive, i zato kao predsednik Srbije uvek ću se boriti za punu slobodu i protiv onih koji misle da listama za odstrel mogu da rešavaju političke stvari.

Sada nam je potpuno jasno – sa jedne strane imate one koji žele progon, ne samo političkih, već svake vrste neistomišljenika, one koji se zalažu za zloupotrebu dece i nasilje, one koji se zalažu za rat.

Sa druge strane imate one koje su za rad, za poštovanje različitosti, za poštovanje i onih koji drugačije misle u politici, ali i onih koji su za poštovanje osnovnih demokratskih normi i slobode srpskog društva. Slobodu Srbiji nikada neće moći da uzmu i Srbija neće da stane – naveo je predsednik u snimku na svom nalogu. – poručio je Vučić.

Autor: Dalibor Stankov