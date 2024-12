Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se obratio iz Brisela gde je danas stigao u Evropsku službu za spoljne poslove, nakon što se sastao s visokom predstavnicom EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kajom Kalas i mnogim drugima.

19:00 - Obraćanje predsednika Vučića

- Imao sam brojne satanke danas. Prvi sa Kajom Kalas, sa predstavnicima Estonije, insistirala je na većoj angažovanosti sa naše strane na spoljnoj politici, na nastavku dijaloga i veće spremnosti na kompromis sa Prištinom, rešavanju slučaja Banjske. Imali smo važne sastanke i za O Brajanom, razgovarali smo i poslednjem incidentu na kanalu Ibar - Lepenac. Ko god da je odgovoran, mi prihvatamo to - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da je imao razgovor i sa Lajčakom i sa Martom Kos, koji je bio srdačan i dobar.

- Očekujemo i njen dolazak u Srbiju. Posle toga imamo i večeru na kojoj će biti i Kurti, a posle toga na aerodrom, pa idemo za Cirih - naveo je.

Predsednik Srbije je odgovorio još jednom na pitanje vezano za eksploziju na kanalu Ibar - Lepenac za koju su vlasti u Prištini okrivile Beograd.

- Tri osobe su bile ključne da im to dozvole, Gervala je o tome govorila, oni su im dali bez prilike da im mi odgovorimo, ona je naravno kao i uvek ispaljivala bazuke, ali ne mislim da je to naišlo na veliki odjek. Njihov non pejper je sraman i ne dobro sročen. Ja znam kada je nešto teško, a ovo je bilo glupo sročeno, u stilu "mi mrzimo njih, i zato su krivi", bez dokaza, naravno, ali su ljudi u svetu ozbiljniji od toga. Beograd i vlasti u Srbiji nemaju nikakve veze sa tim, to vam ja garantuje, a Srbija je spremna da pomogne u privođenju i procesuiranju odgovornih -rekao je Vučić.

Vučić je još jednom najoštrije osudio divljanje opozicije i njihove napade na novinare koji izveštavaju sa njihovih protesta. Dodaje da se čuo sa Milicom Škorić, nakon napada u Novom Sadu.

- Kad ne možeš ništa, onda tuci žene. Ali šta da očekujemo od nasilnika, video sam da su neki privedeni, to je kombinacija neobrazovanih ljudi koji ne razumeju šta je Srbiji potrebno, ali žele vlast po svaku cenu. Ali Bog poživeo političke protivnike. Ljudi su genijalno talentovani da sve što dobiju kao priliku, svaka tragedija, jer im je to jedina prilika - sve su u stanju da prokockaju - rekao je Vučić.

Naveo je da mora da se spremi za večeru i za sutrašnji ciriški govor, jer će se o tome ceo svet pričati.

- Prošli put su mnogi reagovali i prenosili, pre svega na nemačkom govornom području, a potom i na engleskom. Moj govor je 45 minuta, po potom i odgovaranje na pitanja...

Vučić se osvrnuo i na klaster 3 pregovora za ulazak Srbije u EU.

- Važno je da ispunjavamo uslove koji su postavljeni, ali da uvedemo sankcije Rusiji i priznamo nezavisno Kosovo, sva vrata bi nam bila otvorena, ali eto, nismo zainteresovani. Ja neću da menjam dosadašnju politiku, to smo uradili zato što smo smatrali da je to interes Srbije. Do sada smo zemlju vodili na najbolji mogući način, svi znaju šta je za nas Ekspo, to je za mene posebna čast, svi su svesni da smo druga rastuća ekonomija Evrope - odgovorio je predsednik.

Dodao je da je sačuvao zastavu Srbije.

- Kad god je nešto teško, samo gledate u tu zastavu i samo kažem guraj to dalje! A ovo, ne želim da menjam svoj stav pri bilo čijem pritisku, nije Srbija šaka zobi. Oni svoj posao, mi svoj posao. Nisam došao nikoga da molim, nego da govorim o položaju Srbije. Mi hoćemo, da li vi hoćete, videćemo za koji dan - završio je Vučić iz Brisela.

16.50 - Vučić razgovarao sa Lajčakom

- Sa Miroslavom Lajčakom o dešavanjima na Kosovu i Metohiji i najnovijem ugrožavanju bezbednosti i prava Srba. Ponovio sam da sprovodimo ozbiljnu istragu i da ćemo sarađivati sa svima u cilju rasvetljavanja činjenica, počinioca, a na prvom mestu nalogodavaca onoga što se dogodilo u mestu Varage, a što je poslužilo za hibridni napad na našu zemlju.

- Srbija će učiniti sve i nastaviti da insistira na istini, pravdi i zaštiti života Srba na KiM, koji su izloženi sve brutalnijim pritiscima i samovolji režima u Prištini.

- Pojačan angažman po ovim, nama ključnim pitanjima, očekujemo i od #EU kao posrednika i garanta postignutog tokom dijaloga u Briselu - poručio je Vučić.

16.47 - Vučić sa Gertom Janom Kopmanom

- Sa generalnim direktorom Direktorijata Evropske komisije razgovarao sam o ispunjavanju naše reformske agende i novim koracima na evropskom putu Srbije.

- Ponovio sam da naša zemlja intenzivno i posvećeno radi na ispunjavanju reformi i usklađivanju sa evropskim zakonodavstvom, na prvom mestu zarad boljeg života svojih građana, i da nam je cilj da taj posao završimo u naredne dve godine.

- Naglasio sam da očekujem da će naš naporan rad i značajni rezultati biti prepoznati i od strane zemalja članica koje bi trebalo da daju “zeleno svetlo” za otvaranje Klastera 3 sa Srbijom, čime bi napravili važan pomak u procesu naših evrointegracija i dobili još jači zamah u reformskim aktivnostima - istakao je predsednik Vučić.

16.45 - Vučić se sastao sa Džejmsom O'Brajanom

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa pomoćnikom američkog državnog sekretara za evropska I evroazijska pitanja Džejmsom O’Brajanom u Briselu.

- Dobar i otvoren razgovor sa Džejmsom O’Brajanom o eskalaciji situacije na Kosovu i Metohiji, aktuelnim dešavanjima u svetu i narastajućim bezbednosnim rizicima - istakao je u objavi i dodao:

- Ponovio sam dosledan stav Srbije koji promoviše mir i čuva stabilnost i zatražio snažnu i nedvosmislenu podršku američkih partnera u našim nastojanjima - istakao je predsednik Vučić u objavi.

14.45 - Vučić razgovarao s Kajom Kalas

- Otvoren i težak razgovor sa Kajom Kalas. Razgovarali o evropskom putu Srbije, a visoka predstavnica EU za spoljnu i bezbednosnu politiku je govorila o neophodnosti uspostavljanja dijaloga sa Prištinom, rešavanju slučaja Banjska i uvodjenju sankcija Ruskoj Federaciji. Odgovorio sam u skladu sa politikom i interesima Srbije, naglasio je Vučić u poruci iz Brisel.

Aleksandar Vučić će, tokom jednodnevne posete Briselu, imati niz sastanaka i sa drugim zvaničnicima EU, a prisustvovaće i neformalnoj večeri, koju za lidere Zapadnog Balkana organizuje novi predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

Vučić će se sastati i sa generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za proširenje i susedsku politiku Gertom Janom Kopmanom, specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, komesarkom EU za proširenje Martom Kos i predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom.

Predsednik Srbije će sa drugim liderima Zapadnog Balkana, učestvovati na neformalnoj večeri koju organizuje Košta, a koja ima za cilj da se da novi zamah odnosima u odnosima sa regionom.

Večera će biti i prilika za pripremu samita EU-Zapadni Balkan, koji će se održati 18. decembra.

Najavljeno je i da će večeri prisustvovati nova visoka predstavnica EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kaja Kalas i nova komesarka za proširenje Marta Kos.

Autor: Dalibor Stankov