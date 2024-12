Milan Veruović, inače bivši telohranitelj Zorana Đinđića, koji je ranjen prilikom atentata na premijera 12. marta 2003. godine, u ekskluzivnoj ispovesti u podkastu "Bez ljutnje molim sa Gordanom Uzelac", progovorio je o detaljima atentata o kojima je i pisao u svojoj knjizi "Treći metak - politička pozadina ubistva Zorana Đinđića"

Veruović je tokom podkasta otkrio koliko dugo se poznaje sa Miloradom Ulemekom Legijom:

- Mi se znamo iz detinjstva, a poslednji put sam ga sreo tada u januaru 2003. godine. Meni je tada stigla poruka preko našeg zajedničkog prijatelja da želi da se vidimo, tada je već krenula Akcija Svedok sa Buhom, ja sam znao da je on bio zakucan za Zemunski klan. Ja sam tada pitao premijera šta da radim, on mi je rekao da treba da se vidimo. Otišao sam kod njega kući i tada samo razgovorali pola sata, on je hteo da se vidi sa premijerom, ali mislim da on meni tada nije rekao sve što je hteo. Poenta priča je bilo neko iznošenje zlata u Crnoj Gori preko Turske, o tome je zvanično bilo reči, ali je on hteo da upozna premijera. On je jednom i rekoa da ako sklonimo Spasojevića da ćemo imati još dvadeset problema, a to se i desilo, mi smo sklonili Spasojevića a nismo dobili ni mir, ni manje droge, dobili smo sve puta dva.

Veruović je potom ispričao šta mu je Đinđić rekao kada mu je preneo da Legija hoće da se vidi sa njim:

- On me je uputio na Nenada Milića koji mi je rekao da se oni neće sresti. Meni je žao što se nisu sreli, žao mi je što mi možda on nije rekao ako je imao nešto da kaže, uglavnom Nenad Milić je svakako otkačio tu priču. Ja njega nisam dovodio u vezu sa atentatom. On je mene čak zaposlio na prvom poslu, ali iskreno nisam ja bio jedni koji je zatečen kada se to desilo. Njegov telefon nikada nije bio prisluškivan, a od svih ostalih jeste, njega niko nije sumnjičio. Niko nije sumnjao u Legiju, on je čak bio i gost na rođendanu premijereve supruge, pa nisam ga ja zvao sigurno. Bilo je previše propusta - rekao je Veruović

