ONI BI DA ZAUSTAVE SVE: Vučić - To je dokaz u koliko se jadnom stanju nalaze naši politički protivnici

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu i u videu rekao da sve što gradimo, radimo, mi radimo za građane Srbije.

On je prokomentarisao izjavu Dušana Nikezića iz opozicije koji je zatražio da se zaustavi saobraćaj u železničkoj stanici Prokop i na pruzi Beograd - Novi Sad.

- To je njihova politika da se zaustavi sve, da se zaustavi život, da se zaustave putevi, pruge, bila im je politika da od narodnih para, koje su ukrali od ljudi plate otvaranje mosta koji još osam godina nije dobio upotrebnu dozvolu, da bi oni ispali veliki. Apošto ništa drugo nisu izgradili, imali su jednu jedinu stvar kojim su mogli da se pohvale, pa smo mi tmao 2019. za Most na Adi dali upotrebnu dozvolu. Ali nikada nismo kukali i to im prebacivali. U svakom slučaju, to govori, nemojte se naljutiti što ću taj termin da upotrebim, u koliko jadnom stanju se nalaze naši politički protivnici. Kada je vaša politika zaustavite sve, da nigde ništa ne radi, da nam pruge ne rade, da puteve ne otvaramo. Video sam da je neki njihov novinar rekao "Koji je to majčin sin koi će da preseče neku vrpcu u narednom periodu". Moja majka je Angelin, to je ona što ste se radovali kad je psovao Milovan Brkić, ona me je rodila, svakako. E, taj majčin sin će bar četiri auto-puta deonice da otvori do kraja godine, i prugu ću da otvorim do kraja godine, ako bude sve u redu, ali ot procenjujemo mi, a ne oni koji mrze Srbiju. Jerm i ovo radimo za građane Srbije. Mi ovo radimo za narod u Srbiji - reako je Vučić u videu.

Autor: Dalibor Stankov